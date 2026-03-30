1074102.1.260.149.20260330145620 Billy Magnussen encarna a un CEO de Silicon Valley en 'The Audacity': "La IA es un arma de doble filo" - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lunes 13 de abril llegan a AMC+ los dos primeros episodios de 'The Audacity', cuyos seis capítulos restantes se estrenarán semanalmente. La serie, que ya ha anunciado una segunda temporada, ha sido creada, escrita y producida ejecutivamente por el ganador del Emmy Jonathan Glatzer ('Better Call Saul', 'Succession') y está protagonizada por Billy Magnussen. Ambientada en la burbuja de Silicon Valley, la ficción explora un mundo tan increíble como realista, reflexionando sobre temas como los usos de la inteligencia artificial, el poder de la información o la corrupción del dinero.

"En lo que respecta a la tecnología, siempre he pensado que es un arma de doble filo", explica Magnussen en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre su visión de la IA. "Es decir, es una herramienta maravillosa, como cualquier otra cosa", expone, razonando que, de ser "carpintero, tendría un martillo". Así, el intérprete valora que la IA puede ser una herramienta útil para "profundizar un poco más en un proyecto o algo que estés intentando explorar y aprender".

"Pero creo que se vuelve peligroso cuando empiezas a permitir que te quite la experiencia humana, en la que se supone que debes interactuar con la gente o que te dé respuestas sobre cómo responder en lugar de ser honesto contigo mismo", reflexiona el actor.

En la ficción, Magnussen da vida a Duncan Park, un excéntrico CEO de Silicon Valley cuya empresa se especializa en la minería de datos. Por esperpéntico que sea su personaje y sorprendente el mundo en el que se mueve, "la realidad supera a la ficción", como recuerda el actor. "Y esa es la verdad", asegura, señalando cómo "en la vida hay gente audaz" como la presentada en 'The Audacity'.

"Glazer es un genio loco y ha sabido plasmar la humanidad de estas personas en situaciones de alto riesgo, que pueden parecer casi demasiado grandes para el mundo, pero que sin duda no lo son", explica el intérprete. "Esto es lo que hay ahí fuera ahora mismo y creo que es importante, como actor y artista, reflejarlo al mundo y simplemente hacer que la gente sea consciente de ello", añade.

SILICON VALLEY: DE UN LUGAR DE ESPERANZA A CONTROL Y PODER

Hablando de Silicon Valley, Magnussen hace notar cómo "a lo largo de la historia, ha habido grandes momentos (no revoluciones, sino renacimientos) en los que personas de mentes brillantes se han reunido en torno a un mismo ámbito o sector". "Lo vimos con la Revolución Industrial, e incluso con la electricidad, cuando Tesla y Edison competían entre sí", apunta, señalando también lo "fascinante" que le parece "la era puntocom".

"Y creo que lo que resulta realmente divertido y emocionante de analizar en una serie de televisión es ver esos periodos de tiempo tan concentrados. Es como el nacimiento de una estrella", reflexiona el intérprete.

En todo caso, uno de los aspectos de 'The Audacity' que le gustan especialmente a su protagonista es cómo sus personajes llegan a Silicon Valley "con la intención de hacer algo especial". "El origen de su idea era hacer del mundo un lugar mejor o crear algo hermoso. Y a través de nuestra serie, exploramos cómo el poder, la codicia y el dinero pueden destruir a las personas y a las familias, y cómo uno acaba desviándose de su objetivo inicial", explica.

Asimismo, y más allá de la ficción, el actor expone cómo "hace años, cuando Silicon Valley empezó, era un lugar lleno de esperanza y ahora se ha desviado hacia un lugar donde solo hay poder y control", repitiendo que, "al final, el poder corrompe".

LA INFORMACIÓN ES PODER: "¿QUIÉN QUERRÍA SEGUIR A UN IGNORANTE?"

Por otro lado, en cierto punto de la serie, el personaje de Magnussen le dice a otro que cada vez que hace clic en "aceptar", está dando información. Al ser preguntado sobre si, en su opinión, en la actualidad la gente realmente tiende a regalar sus datos alegremente, apenas sin pensar, el actor asiente: "Sí, es verdad. ¿No da miedo que lo sepan todo?"

Pero, aunque ahora haya más herramientas para recopilarla, analizarla y usarla, la información "siempre ha sido poder". "Además, ¿quién quiere seguir a alguien que es ignorante?", pregunta el intérprete con una sonrisa, interrumpiéndose a media frase. "Bueno, yo no creo que... yo no... Oh, espera. Vivo en Estados Unidos", recuerda, sin querer profundizar más en el tema y sin mencionar en ningún momento a ningún líder ni político en concreto.

Aparte de con Magnussen, 'The Audacity' cuenta en su reparto con Sarah Goldberg, Zach Galifianakis, Lucy Punch, Simon Helberg, Rob Corddry, Meaghan Rath, Paul Adelstein, Everett Blunck, Thailey Roberge, Ava Marie Telek y Randall Park, entre otros. Glatzer ejerce como productor ejecutivo, guionista y showrunner, junto con la productora ejecutiva Gina Mingacci ('Killing Eve').