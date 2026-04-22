Caitriona Balfe dice adiós a 'Outlander' y hace balance tras ocho temporadas: "No creo que siempre hayamos acertado"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras doce años de emisión y ocho temporadas, 'Outlander' llegará a su fin el próximo 16 de mayo con el estreno de su último capítulo en Movistar Plus+. Aunque la serie protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan ha centrado su trama en el romance entre sus personajes, Claire y Jamie, nunca se ha caracterizado por edulcorar la violencia.Esto ha reportado a la ficción algunas críticas que han hecho a su protagonista "reflexionar mucho", admite, sobre su "responsabilidad como creadores".

"Siempre agradezco las críticas porque creo que nos hacen reflexionar más sobre lo que hacemos y he estado pensando mucho en esto, especialmente ahora que están saliendo tantas cosas en los medios sobre la cultura de la violación y lo extendida que está hoy en día", señala Balfe en una entrevista concedida a Europa Press. "He estado reflexionando mucho sobre nuestra responsabilidad como creadores: ¿estamos reflejando la sociedad o estamos, de alguna manera, normalizando?", plantea.

"No creo que siempre hayamos acertado. Creo que a veces sí lo hemos hecho", reconoce. "Lo que hemos intentado hacer es centrarnos también en las secuelas, en la recuperación y en lo devastadora que puede ser la violencia sexual en particular. No solo para la persona que lo sufre, sino que es algo que afecta a una familia, a una comunidad, y que se convierte en algo generacional", explica la actriz de 'Belfast' y 'Super 8', que ha encarnado a Claire, la protagonista de 'Outlander', desde que la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon arrancara en 2014.

"Pero creo que esto ha existido desde siempre. No creo que, como sociedad, hayamos hecho un verdadero examen de conciencia ni hayamos tenido un diálogo abierto y sincero sobre por qué está pasando esto y por qué sigue ocurriendo", matiza, incidiendo en cómo la cultura de la violación está presente "en zonas de guerra" y "en páginas webs que hombres estadounidenses y europeos visitan".

Balfe plantea que la televisión "probablemente" no sea el medio "más considerado" para tratar temas sensibles de esta índole, pues "va a un ritmo muy rápido". "Sí creo que, en todo caso, puede provocar una conversación y hacernos a todos empezar a pensar por qué ocurre esto, por qué no cambia y por qué no se exigen responsabilidades", asegura, incidiendo en que agradece "las críticas" y "cualquier cosa que mantenga el debate abierto".

"YO TAMPOCO SÉ EL FINAL TODAVÍA"

Respecto al final de la serie, Balfe exlica que le están enseñando los episodios "justo antes de que se estrenen". "Yo tampoco sé el final todavía", asegura, añadiendo que "será interesante de ver". 'Outlander' se encuentra a tres episodios de llegar a su final, que concluirá con el estreno del décimo capítulo de su octava temporada el sábado 16 de mayo.

Esta última entrega de la ficción toma como base el final del octavo libro de la saga de Diana Gabaldon, titulado 'Written in My Own Heart's Blood', el noveno 'Go Tell the Bees That I Am Gone' íntegramente y el décimo, 'A Blessing for a Warrior Going Out', que su autora aún no ha publicado. No obstante, el final de la serie no será el mismo que el de la saga literaria.

Junto a Balfe como Claire Fraser y Heughan como Jamie Fraser, completan el reparto de la octava entrega de 'Outlander' Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como Young Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham, Frances Tomelty como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock como Amaranthus Grey, figura nueva en la saga.