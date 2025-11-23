El creador de Hannibal sigue apostando por una temporada 4 y adelanta su trama

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado más de una década desde la cancelación de Hannibal, serie de la NBC en la que Mads Mikkelsen dio vida al famoso psiquiatra caníbal encarnado célebremente por Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, pero los fans aún conservan las esperanzas de ver una cuarta temporada.

Y es que el creador de la ficción, Bryan Fuller, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de volver al universo Lecter y ahora ha dado a conocer aquello que le está frenando, desvelando también la próxima historia de Thomas Harris (el escritor detrás del icónico personaje) que le gustaría adaptar.

"Todos quieren volver. Hugh [Dancy] y Mads [Mikkelsen], sin duda. Pero también Lawrence Fishburne, Katie Isabelle, Caroline Dhavernas, Lara Jean Chorostecki, Aaron Abrams y Scott [Thompson] quieren volver a la historia", explicó Fuller en declaraciones al podcast The Horror Queers, añadiendo que actualmente era también "un poco complicado debido al fallecimiento de Martha de Laurentiis", una de las productoras ejecutivas de la serie.

Según señaló el creador, existe además el problema de los derechos, que se encuentran "en proceso de reversión a Thomas Harris". "MGM/Amazon tiene algunos. Todos ellos se están gestionando de una manera que ahora va a ser un poco más complicada de resolver. Están en proceso, y sigo en contacto con ellos e intentando animar a la gente a que vuelva a reunirse", indicó.

"He hablado un poco sobre mi deseo de hacer una adaptación de El silencio de los corderos, que podría estar libre de ciertas obligaciones de incluir a Gaumont [International Television], que es el estudio de Hannibal. No se pueden registrar los derechos de autor de una interpretación, ¿sabes?", prosiguió Fuller, que hace solo unos meses ya mencionó su interés en una serie de El silencio de los corderos con Mikkelsen retomando el papel de Hannibal y Zendaya como Clarice Starling (personaje que en la película de 1991 encarnó Jodie Foster).

"SÉ EXACTAMENTE CÓMO ES LA CUARTA TEMPORADA"

A menudo, la hipotética temporada 4 de Hannibal ha sido asociada precisamente a la adaptación de El silencio de los corderos que Fuller siempre quiso abordar. "Sé exactamente cómo es la cuarta temporada de Hannibal, y la primera me frustró. Se me antojó más parecida a la televisión tradicional. Había muchos más elementos propios de las series policíacas, como el 'misterio del asesinato de la semana'", reveló.

"Como espectador, no me atraía especialmente, pero la segunda temporada me pareció mejor. En la tercera temporada pensé: 'Vale, esto es lo que deberíamos hacer. Esto es lo que quiero hacer. Este es el tipo de narrativa que creo que la serie puede ofrecer'", siguió exponiendo el creador, dejando clara su visión sobre una posible continuación de la serie, que probablemente no resultase del gusto de todos.

"Hay mucha gente a la que no le gusta la tercera temporada, y yo pensaba: 'Bueno, entonces no queréis una cuarta temporada, porque eso es lo que hay'. Si no os gusta la tercera temporada, entonces no os va a gustar el plan para la cuarta temporada, porque sigue esa línea", explicó Fuller.

Por el momento, Fuller y Mikkelsen han vuelto a trabajar juntos, no en un proyecto relacionado con Hannibal, sino en el primer largometraje que el realizador dirige, Dust Bunny, que llega a los cines españoles el 16 de enero de 2026.