Cuatro, a la caza de los famosos con Misión exclusiva

Actualizado 04/09/2018 16:22:02 CET

Cuatro arranca la temporada con el estreno de Misión exclusiva este miércoles 5 de septiembre en prime time. El espectador acompaña a Sergio Garrido, el mejor paparazzi de Ibiza, a seguir el rastro de los famosos durante sus vacaciones en la idílica isla.

Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Ana Fernández, Cher, Mireia Canalda, James Blunt, Alessandra Ambrosio, Paul McCartney, Nieves Álvarez, Leonardo DiCaprio, Lionel Messi, Chiara Ferragni o Rafa Nadal son algunos de los conocidos rostos que Garrido ha retratado este verano.

El reportero gráfico ha accedido a compartir su día a día frente a una cámara de televisión. Sus guardias, sus persecuciones y su red de informadores son algunos de los ingredientes que mezcla este nuevo espacio. Experiencia, recursos, trucos, mucho ingenio y una pizca de morro son parte de su respetado currículo dentro del sector.

Su teleobjetivo ha retratado a modelos, actores y cantantes de fama mundial, socialités de relumbrón y folclóricas de portada. Sus imágenes han dado la vuelta al mundo y se han publicado en revistas y portales digitales a lo largo y ancho del planeta.

"Este verano he hecho las cosas que hago siempre en Ibiza pero acompañado. Los primeros días fue un poco extraño, pero muy pronto dejé de ser consciente de que me estaban grabando", ha contado Garrido en un comunicado oficial. "Lo he vivido desde una doble ilusión: el trabajo de todos los años más la emoción de saber que la gente podrá ver cómo es nuestro día a día y que detrás de cada foto en una revista hay un trabajo muy duro detrás", apunta el paparazzi.

Garrido estará acompañado con Héctor Domínguez, alias 'El que lo graba todo' y Sergio Cazorla, 'el de los micros'. Ellos se encargarán de grabar en primera persona las idas y venidas del paparazzi.