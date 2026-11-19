1135394.1.260.149.20261119132316 Dan Shotz, sobre la diversidad en ficción: "Cuando te ves reflejado en una historia, esta cobra mucha más fuerza" - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', que adapta el tercer libro de la saga homónima de Rick Riordan, titulado 'La maldición del titán', llega a Disney+ el próximo viernes 20 de noviembre. Para Jonathan E. Steinberg, cocreador de la serie, la saga es "una historia sobre niños que sienten que no encajan" y tanto él como el productor ejecutivo Dan Shotz resaltan el valor de contar historias que fomenten la unidad y se comprometan a hacer que todos se sientan representados.

"Muchos niños pueden sentirse muy solos. Y lo que hace el Campamento Mestizo, lo que hace esta historia, es mostrar que no estás solo, que hay otras personas ahí fuera que son como tú", ha explicado Shotz en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que, "cuando te ves reflejado en una historia, esta cobra mucha más fuerza".

La entrega comienza con Percy y sus amigos en una misión para encontrar a dos jóvenes mestizos que todavía desconocen su ascendencia divina y escoltarlos hasta la seguridad del campamento. "Una de las cosas que más nos ilusiona de esta temporada es que Percy pasa de ser un niño que no encaja a ser un niño que ayuda a otro niño que tampoco encaja", explica Steinberg.

EL ACOSO AL DIFERENTE EN LA REALIDAD Y LA FICCIÓN

Al igual que en la primera temporada de la serie Percy no encontraba su lugar en la escuela e incluso tenía que lidiar con matones, la tercera muestra a los nuevos personajes en una situación similar, alejados del resto de chicos por ser considerados diferentes. Y es que, a pesar de todas las ficciones que celebran las diferencias, los protagonistas de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' admiten que la gente todavía es marginada por ellas.

"Creo que a todos nos queda un largo camino por recorrer", señala Aryan Simhadri, que da vida a Grover Underwood. Su compañera de reparto, Leah Sava Jeffries indica que, aunque en la vida real no existen ese tipo de poderes que tienen los personajes, sigue habiendo diferencias y acoso por estas. "Es, por desgracia, algo habitual, pero no debería normalizarse en absoluto", expone.

La actriz defiende que "ser diferente es lo que te hace destacar". "Si no, acabas siendo básicamente una copia de otra persona o un robot", añade, observando que "todo el mundo quiere hablar de lo mala que es la IA, los robots y todas esas cosas que copian, pero en cuanto se trata de alguien que quiere ser diferente, siempre se le juzga". "No tiene sentido", sentencia. "Si haces lo que hacen todos los demás, nunca harás algo que nadie haya hecho jamás", aporta por su lado Walker Scobell.

UN MUNDO DONDE CONVIVIR EN ARMONÍA

Simhadri opina que "la razón por la que los libros calaron tanto entre tanta gente diferente es que presentaban una especie de mundo en el que, aunque te sientas un poco diferente o te hayan marginado, siempre habrá un lugar al que acabarás llegando en el que te sientas como en casa, donde sientas que puedes aportar algo", y ese fue un mensaje que a él mismo le llegó siendo niño.

"Me encantaba Grover; era mi personaje favorito", revela el actor, señalando que "era un sátiro, ni siquiera era humano, y aun así, formaba parte natural del campamento". "Había tantos campistas diferentes y criaturas distintas, pero todos vivían en armonía. Y creo que, en cierta medida, ese es el tipo de lugar en el que todos queremos vivir", expone.

Jeffries agrega que, aunque la historia no "hable de cosas como la raza o la etnia" directamente, "a su manera, refleja cómo son", ya sea por la diferencia de poderes y habilidades o por cómo se relacionan distintas criaturas. Aunque en el libro no se burlen de los personajes "por el color de su piel, por su altura, por el color de su pelo, por su textura, o nada por el estilo", en cierto modo, "muestra cómo lidiarías con esas cosas".

Junto a Scobell, Jeffries y Simhadri como Percy, Annabeth y Grover, respectivamente, el reparto de la tercera temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' cuenta con Charlie Bushnell como Luke Castellan, Tamara Smart como Thalia Grace, Levi Chrisopulos como Nico di Angelo y Olive Abercrombie como Bianca di Angelo, entre otros.

Con el estreno de su tercera temporada, la serie de Disney+ supera a las anteriores adaptaciones cinematográficas de la saga de Riordan, que solo llevaron a la gran pantalla los dos primeros libros. Tras la llegada de los primeros dos episodios a la plataforma, el próximo 20 de noviembre, cada semana se estrenarán otros dos capítulos hasta completar los ocho que conforman la entrega.