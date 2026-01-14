1042585.1.260.149.20260114174517 Dani de la Torre dirige 'Marbella. Expediente judicial': "España es un país garantista, no puede disparar a una lancha" - EUROPA PRESS

El jueves 22 de enero llega a Movistar Plus+ 'Marbella. Expediente judicial', segunda temporada de la serie dirigida por Dani de la Torre en la que Natalia de Molina se une a Hugo Silva como protagonista. La nueva entrega de la ficción se adentra en el ecosistema del narcotráfico del Estrecho, así como en la maquinaria judicial que rodea al "patio trasero de Marbella" y lo hace, según sus responsables, con "un grado de realidad y verdad altísimo" y tras "una investigación en profundidad", .

"Yo creo que aquí ves cómo son las persecuciones realmente, que esto no es como dicen en las redes sociales de '¿Por qué no le disparan? Esto lo dispara Trump y lo solucionaba en dos minutos'. Claro, pero es que España es un país garantista y no puede dispararle a una lancha", explica de la Torre en una entrevista concedida a Europa Press. El responsable de 'La Unidad' sitúa ese contraste entre lo que se pide desde fuera y lo que sucede dentro del sistema en que "a veces opinamos sin saber realmente lo que ocurre".

El director de 'El desconocido' señala que el proyecto "ayuda a aprender, a comprender y a ver la realidad" de "cuestiones relacionadas con el crimen", desde la calle hasta los juzgados. "Aquí tú puedes ver cómo se mueve el narcotráfico en el Estrecho, los problemas que tiene una fiscal para llevar una investigación a buen puerto, los problemas que tiene la policía o un abogado penalista", expone de la Torre.

Por su parte, Natalia de Molina, que se incorpora a 'Marbella' en esta segunda temporada para encargar a la fiscal antidroga, apunta que "las dificultades y las trabas" que tienen en "el mundo judicial" también pasan por la falta de recursos frente al poder económico de los reyes del narcotráfico. "Los medios son muy diferentes a los que tienen ellos. Ellos controlan mucho más dinero y el dinero muchas veces genera un poder un poco corrupto", dice la ganadora del Goya por 'Techo y comida' y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'.

Nacho Carretero, periodista especializado en crimen organizado y narcotráfico y productor ejecutivo de 'Marbella. Expediente judicial', asegura que la narrativa de la serie nace del contacto directo con instituciones y perfiles reales y subraya que "eso es lo que convertimos luego en la historia". "Lo que hemos hecho es ir a las fuentes de verdad, a la fiscalía, que día a día pelea contra el colapso que padece la justicia en España y nos cuenta cuáles son sus obstáculos y sus agobios reales", indica el reportero.

"Estar en contacto con una fiscal antidroga real, con un abogado penalista real, con gánsteres reales, con narcos reales... pues al final te hace ver que el crisol es mucho mayor, que las posibilidades son infinitas", añade de la Torre. Para ello, Arturo Lezcano, también periodista y productor ejecutivo de Marbella, desvela que "nos fijamos en las investigaciones que hicimos Nacho y yo en el Estrecho a través de la propia fiscalía antidroga de allí".

Para de Molina, esta visibilidad es "muy interesante" porque "el mundo judicial lo vemos en las noticias, pero no sabemos cómo funcionan o lo lento que puede ir todo ni lo que lucha la gente que trabaja". "Menos mal que hay mujeres como Carmen, que tienen poder y que no lo utilizan para la violencia. Yo doy gracias por que nos defiendan a todos y por que pongan un poco en equilibrio esa balanza que normalmente está bastante desequilibrada", confiesa la intérprete.

TENTACIÓN Y CORRUPCIÓN

Además, la actriz destaca que "un sentido de la moralidad y la ética muy fuerte" atraviesa la serie cuando la impotencia empuja a justificar atajos "porque ves que puedes vivir un poquito mejor". "Es una de las preguntas que plantea 'Marbella', hasta qué punto no estamos todos un poco corruptos o podemos llegar a estar en según qué situaciones", reflexiona de Molina.

Precisamente, Hugo Silva observa que esas "líneas rojas" ponen a prueba a su personaje, un abogado penalista. "Yo creo que en esta segunda temporada hay límites que él no había cruzado y que los cruza, algo que le pone en peligro a él y a su entorno". "Es un punto de partida distinto a la primera temporada. En ella él tiene muy claro por dónde no hay que pasar, pero en esta segunda la línea se ha difuminado bastante", amplía el actor sobre cómo ese cambio marca una gran diferencia respecto a la anterior entrega.

Silva considera que otra de las novedades de la segunda parte de 'Marbella' es el ritmo que gana la ficción al no necesitar contextualizar al espectador de cero. "La mayoría de las presentaciones de la primera temporada ya están hechas y eso da pie a muchísima acción y a que esta temporada sea trepidante", señala el intérprete, que adelanta que "los entresijos judiciales que no pudimos ver en la primera en esta sí que se ven".

En esta mezcla de realismo y entretenimiento, Silva resume el espíritu de la propuesta. "Yo creo que 'Marbella: Expediente judicial' es para disfrutar. Es como películas tipo 'Uno de los nuestros', que te presenta un ecosistema tan bestia que se explica por sí mismo", concluye.