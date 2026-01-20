Daniel Pérez Prada protagoniza 'Padre no hay más que uno, la serie' con un personaje "totalmente distinto" al de Segura - EUROPA PRESS

Este domingo 25 de enero se estrena en atresplayer 'Padre no hay más que uno, la serie', cuyos episodios llegarán semanalmente a la plataforma y estarán todos disponibles el 6 de febrero en Prime Video. La ficción, creada por Inés de León, no cuenta ya con el elenco de la taquillera saga de películas protagonizada y producida por Santiago Segura, sino que presenta a la familia Vicho Vaello, encabezada por Mateo (Daniel Pérez Prada), un padre de familia lleno de ideas sobre educación consciente y Helena (Mariam Hernández), la madre cuya reincorporación a la vida laboral no va exactamente como esperaba.

"Yo estoy muy agradecido de coger un testigo de un éxito tan brutal, porque te pone las cosas muy fáciles y a la vez tengo muchas ganas de que la gente perciba y se dé cuenta y admire que yo he tirado por otro lado. Santiago [Segura] hizo su Javier, yo he hecho mi Mateo, Santiago hizo un tipo de personaje y yo he hecho otro totalmente distinto", explica Pérez Prada en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que, en su opinión su trabajo ha sido "a lo mejor un poco más físico".

"Creo que los actores tenemos también una esencia, no solo una forma de trabajar, sino una esencia, un espíritu, algo que proyectamos", sostiene el intérprete, apuntando así que lo que él pueda proyectar "es distinto de lo que proyecta" Segura y eso "el público lo va a percibir", enganchándose a otro "tipo de padre, con otro tipo de personaje y otro tipo de situación y de problema".

También en referencia de tomar el testigo de la taquillera saga cinematográfica, que ha recaudado más de 56 millones de euros con sus cinco entregas, Hernández asegura haberlo abordado con "respeto, pero también con ganas, ilusión" y quitándose la presión para poder disfrutar del rodaje. "Sabemos que va a haber comparaciones, sabemos que va a haber juicios previos, pero seguimos prefiriendo partir de un gran éxito como 'Padre no hay más que uno'", añade Pérez Prada, razonando que así se aseguran "un nivel de audiencia".

"LO DIVERTIDO, SI BREVE, DOS VECES DIVERTIDO"

Los actores reivindican además el valor de las comedias, argumentando que "a nivel de público en general y en la calle, son muy agradecidas siempre". "Yo llevo muchos años haciendo comedia y siempre he notado muchísimo el cariño de la gente y lo que agradecen reírse, pasar un buen rato y desconectar de los problemas cuando ven una serie o una peli que les divierte y con la que se lo pasan muy bien", expone Hernández.

"Yo, por lo menos, como actor, haciendo esta serie me he reconciliado mucho con actores de mi infancia que he admirado un montón como John Candy, Rick Moranis, me he acordado mucho de ellos haciendo esta serie, así que sí, pienso que la comedia merece ese reconocimiento y ese sitio", expresa Pérez Prada.

La primera temporada de 'Padre no hay más que uno, la serie' está formada por 12 episodios de entre 20 y 25 minutos de duración, un formato breve que no es el habitual en la industria actualmente. "Mariam y yo hemos hecho comedias de 70 minutos porque era lo que se llevaba antes, eran las series de 'prime time', era lo que duraban y creo que el formato ideal, no lo pienso yo, sino que lo piensan los grandes showrunners y escritores de comedia, el formato ideal de la comedia son píldoras de 20 minutos", señala el actor de títulos como 'Como Dios manda' o 'El pueblo'.

"Hemos aprendido mucho también de los 'sketch' británicos, del mundo americano. Esta serie tiene un tono que tiene mucho que ver con 'Modern Family', mucho con 'The Office'", añade el intérprete. "Creo que la comedia tiene que durar poco, lo divertido, si breve, dos veces divertido", observa.

UNA EDUCACIÓN CONSCIENTE

En la ficción, Mateo, el personaje de Pérez Prada, comienza con unas ideas muy claras sobre cómo quiere educar a sus hijos, tratando de llevar a la práctica un marco teórico que no le acaba de funcionar en la realidad, algo con lo que muchos padres podrán sentirse identificados.

"Hoy en día quienes somos madres, padres, intentamos educar de una manera mucho más consciente, mucho más desde el diálogo, desde el amor, desde el hablar, pero no siempre funciona y a veces estamos en esa dicotomía de que te sale el 'porque yo lo digo y punto', como decía tu madre y dices, 'ay, no, no, no, a ver, cariño, vamos a hablar esto'. Entonces, estamos entre un lado y el otro", explica Hernández que, tal y como su compañero de reparto indica, como madre de una niña de 6 años, "ha ayudado mucho", aportando "consejos sobre tipos de educación".

En cuanto al papel de la tecnología en la crianza, la actriz se declara "bastante antipantallas", revelando que con su hija de vez en cuando ve alguna película, pero los móviles están "prohibidos".

No obstante, considerando la aplicación ficticia de organización familiar presentada en 'Padre no hay más que uno', que también forma parte de la serie, la actriz admite que puede ser una herramienta útil para ayudar a los padres. Por su lado, Pérez Prada prefiere no opinar: "Yo me he retirado de opinar sobre maternidades y paternidades ajenas, porque creo que es una metedura de pata que alguien que no es padre se permita el lujo de juzgar o de aconsejar".