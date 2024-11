Diego San José: "Lo de 'El pueblo salva al pueblo' es una frase muy bonita, pero no tiene ningún sentido"

- Convierte a Carmen Machi en inspectora de Hacienda en la serie 'Celeste', que llega a Movistar Plus+ el 14 de noviembre

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 14 de noviembre llega a Movistar Plus+ 'Celeste', la serie protagonizada por Carmen Machi en la que la actriz encarna a Sara Santano, una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que recibe el encargo de investigar a la más rutilante estrella latina del pop. Un "thriller tributario" de seis capítulos con "reminiscencias" al caso Shakira creado por Diego San José y dirigido por Elena Trapé que se mueve libremente entre el drama y la comedia mientras echa por tierra "prejuicios" sobre la Agencia Tributaria y sus funcionarios, hace pedagogía fiscal y reivindica la "importancia de lo público" en tiempos en los que la confianza de los ciudadanos en sus administraciones pueda estar, especialmente tras la gestión de la tragedia de Valencia, bajo mínimos.

"Lo que acaba de ocurrir nos demuestra que necesitamos un Estado fuerte, con unas herramientas muy potentes. De hecho, la frase 'El pueblo salva al pueblo', me parece una frase muy bonita y entiendo que cuando se dice, lo hacemos desde una posición emocional, de amor y de fuerza para todos... pero no tiene ningún sentido. Es decir, el pueblo no puede hacer un trasplante de médula, el pueblo no puede construir un puente. Hay cosas que no puede hacer el pueblo y es ahí dependemos de haber contribuido al bien público", reflexiona San José que subraya que, aunque sea el nombre de la cantante el que da título a la serie, 'Celeste' se relata desde "el punto de vista de la protagonista, y la protagonista es inspectora de Hacienda, con lo cual, la brújula que sigue permanentemente es la de esta gente está recaudando para el bien de todos".

Y es que, en la línea de aquel célebre eslogan de 'Hacienda somos todos', durante una entrevista concedida a Europa Press el guionista no duda en afirmar que 'Celeste' "defiende un modelo de Estado fuerte y eso se consigue con una buena fiscalidad en la que contribuyamos todos". "El problema no creo que sea el modelo, el problema son las personas que están gestionando ese modelo", dice Trapé que puntualiza que la serie "no es dogmática" a la hora de hacer prevalecer una u otra postura ya que en ella "están representados todos los puntos de vista" ya que también hay "personajes que ponen voz a muchos prejuicios y a muchas actitudes con respecto a la recaudación de impuestos".

Uno los personajes que tiene un punto de vista más cínico respecto a Hacienda y la responsabilidad fiscal es Tony, el fotógrafo de la prensa del corazón que hace guardia a la puerta de la casa de Celeste, interpretada por Andrea Bayardo. Y el encargado de dar vida a este singular 'paparazzo' entregado en cuerpo y alma a la caza de la foto de portada es Manolo Solo que, curiosamente, tiene un parecer totalmente distinto al de su personaje respecto a la responsabilidad fiscal.

LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO POLÍTICO

El actor ganador del Goya por 'Tarde para ira' defiende la necesidad de "dignificar el papel de Hacienda y de los impuestos" y reivindica "la inversión pública, de la que luego se aprovecha todo el mundo a nivel social". "Creo que es un punto a favor de la serie", dice Solo para el que esta defensa lo público es necesaria especialmente ahora que "lo privado ha ganado hace dos días las elecciones en Estados Unidos".

En esta misma línea, Machi ensalza la labor de los profesionales del fisco destacando que las oposiciones para velar por el dinero de los contribuyentes son "las más complicadas, las más largas, las más intensas... hay que ser lumbreras". "Es gente que tiene dedicada su vida, pero a 'full', a eso y que lo que están haciendo es por el bien del país y por el bien de lo público", afirma la ganadora del Goya por 'Ocho apellidos vascos' que invita a no confundir el concepto de lo público con lo político aunque, reconoce, muchas veces "se entremezcan y empiezan los problemas", tal y como refleja 'Celeste'.

La ficción, que estrena sus seis capítulos al completo el jueves 14 de noviembre en Movistar Plus+, aspira a "ensanchar" el género de la comedia presisamente por ser, en palabras de su creador, "la serie que nunca te recomendaría un algoritmo" en la que el "gran reto" era "hacer un thriller en un lugar donde nunca pasa nada emocionante" y convertir "a una mujer de 62 años que trabaja en una oficina de Hacienda en una heroína". "Creo que la gran ventaja de la nueva ficción en España no está ni en los presupuestos ni en los temas, está en el tono, en experimentar en el tono y que sean más híbridos", reflexiona San José.

"Y tenía que ser algo sobrio, clásico, porque al final no queríamos despegarnos de personajes que son reales, queríamos que esa realidad y esa naturalidad estuviese presente... y luego la comicidad llega desde lo absurdo que es el planteamiento: Tratar una investigación de Hacienda como si fuera casi un homicidio", señala Trapé.

ASESORAMIENTO DE HACIENDA

Y aunque reconoce que es "muy vaga en los rodajes", para preparar su papel Machi, contó con el asesoramiento de la Agencia Tributaria y de una inspectora de Hacienda "simpatiquísima" para explicarle "algunos de los conceptos que no entendía". "Nos hemos obligado a que todo lo que se dice y todas las herramientas que utilizan sean verosímiles. Incluso los guiones fueron supervisados por Hacienda para que las expresiones sean correctas", reafirma San José que según, apunta Machi, gracias a la serie ha convertido en casi un experto en temas fiscales. "Si tienes problemas con Hacienda, él te lo resuelve todo, bueno, totalmente, sabe lo más grande", bromea la actriz.

En todo caso, Machi destaca que el corazón de la serie realmente no son los entresillos de la inspección tributaria, sino el viaje emocional que realiza su protagonista en un momento "muy particular de su vida" en el que, viuda y a punto de jubilarse, está "un poco perdida y un poco amargada" y se ve casi abocada a comenzar "una nueva etapa de su vida".

"Es un viaje vital el que hace Sara y siento que la serie termina de manera muy luminosa", dice Trapé que asegura que 'Celeste' también habla de cómo "dejar que la vida te sorprenda, no pensar que has llegado al final" y, aunque sea en la edad de la jubilación "estar un poco receptivo y abierto a que te sucedan cosas".

Nombres como Antonio Durán 'Morris', Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Sole completan el reparto principal de 'Celeste', cuyos seis capítulos de media hora de duración estarán disponibles desde el jueves 14 de noviembre en Movistar Plus+ tras su paso por el Festival de San Sebastián y el Serielizados Fest.