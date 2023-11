Emilio Doménech (Nanísimo) analizará posibles catástrofes en España en 'Gabinete de crisis', lo nuevo de laSexta

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sexta estrenará próximamente 'Gabinete de Crisis', un nuevo formato presentado por Emilio Doménech, un joven periodista muy conocido en redes sociales bajo el sobrenombre de Nanísimo. A lo largo de seis entregas, el periodista analizará si España está preparada ante potenciales catástrofes en un espacio producido por Newtral ('El objetivo', 'Los Borbones: Una familia real') que busca aunar "rigor periodístico" y divulgación científica con el entretenimiento para abordar temas complejos con una "mayor cercanía".

"¿Qué pasaría si las costas de Cádiz, Huelva o Málaga fueran azotadas por un tsunami? ¿Son seguras nuestras centrales nucleares? ¿Si una tormenta solar destruyera todos los dispositivos electrónicos y ocasionara un gran apagón, cómo restauraríamos el suministro eléctrico en los hogares, hospitales, sistemas de comunicaciones...? volverse inmunes a los antibióticos? ¿Serán las superbacterias las culpables de la siguiente pandemia global?", son algunas de las preguntas que lanza el nuevo formato como carta de presentación.

El programa combina periodismo, divulgación científica y entretenimiento, apostando por la fusión entre el lenguaje de la televisión y el de las redes sociales. A nivel visual, 'Gabinete de Crisis' innova en el empleo de gráficos 2D y 3D integrados en el entorno con el fin de explicar fenómenos complejos de una manera sencilla y espectacular, por ejemplo, Emilio tiene en su plató una mesa de trabajo capaz de crear entornos virtuales y figuras tridimensionales que obedecen en todo momento sus indicaciones de voz.

"Por un lado está el rigor y por otro, el entretenimiento, las ganas de llevar estos temas al mayor numero de personas posible", afirma Domenech durante la rueda de prensa de presentación del programa en la que, acompañado de Ana Pastor, directora ejecutiva de Newtral, y Luz Aldama, directora de programas de actualidad de AtresmediaTV, ha insistido en que rigor y entretenimiento no están reñidos.

"Porque para mí una de las cosas más importantes de este programa es que parte de una filosofía en la que yo siempre he creído mucho, que es verdad que hay veces que el rigor periodístico parece que esté siempre ligado de una seriedad muy pulcra, pero hay ocasiones en las que hace falta llegar a la gente de otra forma, aunque sea con un entretenimiento que no necesariamente va a privarnos de ese rigor periodístico o científico", expone Domenech que promete "una cercanía mayor" pero no exenta de rigor para abordar temas complejos.

Emilio Doménech (Nanísimo), sobre 'Gabinete de Crisis': "El entretenimiento no nos priva del rigor periodístico y científico"https://t.co/oLIdQAjZaq — laSexta (@laSextaTV) November 6, 2023

Domenéch es periodista y 'streamer' especializado en cultura pop y política estadounidense. En su canal de Twitch y en el resto de redes se le conoce más como Nanísimo, donde mantiene un perfil público muy activo. 'Gabinete de crisis' será el primer programa de televisión en abierto en que esté a los mandos.

Los títulos de las seis entregas del programa son: 'Tsunami.La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo'; 'Contagio. ¿Estamos preparados para la siguiente gran pandemia?'; 'Accidente nuclear. ¿Podría fallar el reactor de alguna de nuestras centrales nucleares y provocar un Chernóbil en suelo español?'; 'Gran apagón. ¿Podríamos vivir sin electricidad? ¿Durante cuánto tiempo podría mantenerse un hospital totalmente a oscuras? ¿Qué ocurriría con los pacientes ingresados? ¿Y con los neonatos?'; 'Gran sequía. ¿Cuánta agua nos queda en España antes de que empiecen los cortes masivos de suministro?'; 'Ciberataque. ¿Podría un ciberataque masivo "desconectar" una ciudad entera y provocar el colapso de todos los servicios esenciales?'.