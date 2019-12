Emilio Martínez Lázaro dirige Supernormal, nueva serie de Movistar+: "La llegada de las plataformas es algo muy bueno"

Actualizado 16/12/2019 10:56:51 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emilio Martínez Lázaro vuelve a las series. El director de éxitos como 'El otro lado de la cama' u 'Ocho apellidos vascos' dirige 'Supernormal', una de las nuevas series de Movistar+ y su primera producción para televisión desde que se hiciese cargo de 'La mujer de tu vida', para TVE, en 1990. "Estamos viviendo una nueva etapa que está teniendo muchas cosas positivas", destaca el realizador, que apuesta por la convivencia entre plataformas y formatos más tradicionales, "mientras coexistan, no tiene que haber problema".

'Supernormal' es la nueva apuesta por la comedia de Movistar+ protagonizada por Miren Ibarguren. La actriz de 'La que se avecina' interpreta a Patricia, jefa de un banco de inversiones y madre de una familia del siglo XXI. Una mujer todoterreno que siente que es capaz de enfrentarse a varios frentes, provocando que se lleve el trabajo a casa y la familia a la oficina.

Una serie creada por las guionistas Olatz Arroyo y Marta Sánchez Guillé ('Aída', 'Allí abajo') con la que quieren mostrar una realidad femenina diferente y pocas veces vista en la ficción española. "Tuvimos claro que no estábamos haciendo una serie para mujeres, sino con mujeres. Se da el caso de que el protagonista es femenino pero es una producción para que la disfrute todo el mundo", declara Arroyo en una entrevista para Europa Press durante el rodaje de la serie en Alcobendas, Madrid.

"Creo que con Patricia nos salimos del estereotipo de los papeles femeninos. Es una mujer con muchas capas, compleja. Ella va a ser el vehículo humorístico, siempre suele ser al revés, el marido es el cómico y la esposa es la sensata. En 'Supernormal' se intercambiarán los roles", explica Sánchez Guillé. "Ella es el núcleo, los secundarios son excelentes pero las cosas le pasarán a Patricia", recalca Arroyo.

Precisamente los guiones de 'Supernormal' fueron los que convencieron al director de 'Ocho apellidos catalanes' y 'Miamor perdido' a aceptar volver a la pequeña pantalla. "Me llamó el productor Eduardo Campoy, me empezó a comentar la serie, le pedí que me enviasen el libreto. Me encantó, me pareció muy bien escrito y con un personaje femenino potente y muy interesante", detalla Martínez Lázaro.

UNA COMEDIA PARA PLATAFORMAS

Tanto el director como las guionistas tienen claro que una producción como 'Supernormal' solo podía realizarse en una plataforma. "La principal diferencia es la duración. Gracias a Movistar o a Netflix, pueden escribirse comedias de 25 o 30 minutos. En una cadena generalista hubiéramos tenido que estirar las tramas para llegar a los 70 minutos", comenta Arroyo. "Se sobrevive a eso con mucho dolor, porque ves que la historia puede contarse con muchísimo menos y te obligan a añadir subtramas", recalca Sánchez Guillé.

"Me parece muy inteligente lo que está haciendo Netflix, de trabajar con grandes directores como Martin Scorsese, Alfonso Cuarón o Daniel Sánchez Arévalo, porque así muestra su apuesta por el talento y la calidad", expone Martínez Lázaro, que destaca que la producción de series antes de la llegada de las generalistas privada "era muy similar" a cómo actualmente están produciéndose las ficciones.

Por estar producida para una plataforma y estar creada por mujeres, 'Supernormal' es la apuesta por mostrar la realidad femenina desde otro enfoque. "Patricia es un personaje que no vemos a menudo y en un ámbito tan singular como lo es un banco de inversión. Se verá esa exigencia que, muchas veces nos imponemos nosotras mismas, las mujeres de ser diez en todo, en el trabajo, en la casa, de no fallar nunca, de llegar a un ideal inalcanzable y perder mucho esfuerzo, tiempo y estima", explica Arroyo.

LA ENERGÍA DE MIREN IBARGUREN

Arroyo, que también ha trabajado en series como 'Gran Hotel' o 'Los Quién' partió de una experiencia personal para crear tanto a la protagonista como su escenario. "Trabajé en un banco de inversión y siempre fue un universo que me apetecía retratar", explica. Para ello, tanto las creadoras como el director de la ficción tuvieron claro que Miren Ibarguren era la candidata ideal para el papel.

"Desde el momento que comenzamos a crear el personaje, pensamos en ella. Es comedia pura, tiene una energía excepcional", alaba Arroyo. "Tiene una manera propia de retratar sus papeles. Creo que ha hecho un personaje que no hubiese previsto que tuviera tantas capas. Para mí ha sido el gran descubrimiento", añade Martínez Lázaro.

Sobre una posible segunda temporada, tanto Arroyo como Sánchez Guillé se muestran entusiasmadas ante la idea. "Tenemos muchas ganas, ya hay algunas ideas en mente, pero todo depende de la recepción del público. Es Movistar la que tiene la última palabra", declaran ambas.

'Supernormal' constará de seis episodios con 25 minutos de duración cada uno. Producción original de Movistar+, en colaboración con Secuoya, junto con Miren Ibarguren completan el reparto Diego Martín, Gracia Olayo, María Esteve y Usun Yoon. La serie tiene previsto su estreno en 2020.