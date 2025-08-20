Eurovisión 2026 se celebrará en Viena el 16 de mayo

Archivo - El cantante austriaco ganador del Festival de Eurovisión 2025, Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, durante una entrevista para Europa Press. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La final del 70º Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará el 16 de mayo de 2026 en Viena. El certamen tendrá lugar en el Wiener Stadthalle, el estadio cubierto más grande de Austria, con semifinales a principios de la misma semana, el martes 12 de mayo y el jueves 14 de mayo, según ha informado Eurovisión.

Ésta es la tercera ocasión en la que Austria acoge la celebración de Eurovisión. La primera ocasión fue en 1967, tras la victoria de Udo Jürgens con 'Merci Chérie' en 1966. También albergó la 60ª edición del Festival en 2015, tras la victoria de Conchita Wurst en 2014 y ahora albergará la 70ª edición en 2026.

La capital de Austria fue elegida para recibir a las delegaciones de las emisoras públicas participantes tras un competitivo proceso de licitación de ciudades que examinó las instalaciones del lugar, la infraestructura local y la capacidad para albergar a miles de delegaciones visitantes, equipos, fans y periodistas de todo el mundo, entre otros criterios.

El director del festival, Martin Green, ha destacado la reputación de Viena para organizar le certamen. "Fue una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la ciudad anfitriona perfecta", ha argumentado Green que se ha mostrado convenido de que será "una celebración musical espectacular que resonará en todo el mundo.

El Alcalde de Viena, Michael Ludwig, ha expresado también el orgullo de Viena al conventirse en la ciudad anfitriona de "uno de los eventos más grandes del mundo".

"Presentamos un paquete integral convincente con una enorme capacidad de alojamiento, una infraestructura excelente y una amplia experiencia en la organización de eventos internacionales", ha argumentado. "Tendremos un gran mayo juntos; estoy convencido de ello", ha añadido.