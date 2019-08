El final de 'The Deuce' y los estrenos de 'Stumptown' y 'El padrino de Harlem', en septiembre en HBO

Publicado 27/08/2019 11:46:11 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

HBO viene cargado de estrenos en septiembre con la vuelta de 'The Deuce', que concluye con su tercera temporada. Junto al final de la serie de David Simon protagonizada por X e Y, llegan al servicio de streaming dos nuevas series: 'Stumptown' y 'El padrino de Harlem'.

'Stumptown', protagonizada por Cobie Smulders, adapta el cómic homónimo creado por Greg Rucka y Matthew Southworth. Por su parte, 'El padrino de Harlem' es una precuela de 'American Gangster', película de Michael Mann protagonizada por Forest Whitaker estrenada en 2007.

También vuelve a HBO 'Mayans M.C.', spin-off de 'Sons of Anarchy', con su segunda temporada. La segunda entrega de 'Mr. Inbetween' o la tercera parte de la antología de los hermanos Duplass 'Room 104' aterrizan en la plataforma durante el mes de septiembre, así como el final de 'The Big Bang Theory'.

Entre los largometrajes, destaca la llegada de las dos entregas de 'Kill Bill'. No serán las únicas películas de Tarantino que estarán disponibles en el servicio de streaming, pues 'Pulp Fiction' también podrá verse en HBO a partir del 27 de septiembre.

Éste es el calendario de estrenos de HBO para el mes de septiembre.

SERIES

-4 de Septiembre

Segunda temporada de MAYANS M.C.

-10 de Septiembre

Tercera temporada de THE DEUCE. LAS CRÓNICAS DE TIMES SQUARE.

-13 de Septiembre

Segunda temporada de MR. INBETWEEN.

-14 de Septiembre

Tercera temporada de ROOM 104.

-24 de Septiembre

Última temporada de THE BIG BANG THEORY.

-26 de Septiembre

Primera temporada de STUMPTOWN.

-30 de Septiembre

Primera temporada de EL PADRINO DE HARLEM.

DOCUMENTALES

-12 de Septiembre

'El instituto junto a las torres gemelas'

'Lo que ocurrió el 11 de septiembre'

-26 de Septiembre

'Buzz'

'How far from the stars'

PELÍCULAS

-1 de Septiembre

'Los lunes al sol'

'El pianista'

'El médico'

'En el punto de mira'

'Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!'

-6 de Septiembre

'El mensajero del miedo'

-7 de Septiembre

'IT: Capítulo 1'

-13 de Septiembre

'Kill Bill Vol. 1'

'Señales del futuro'

'Cosas que perdimos en el fuego'

-20 de Septiembre

'Kill Bill Vol. 2'

'En tierra hostil'

'Stardust'

-27 se Septiembre

'Caza a la espía'

'Pulp Fiction'

'Paranormal Activity 4'

'Paranormal Activity: Los señalados'

'Transporter 3'

-30 de Septiembre

'La familia Addams'

'La familia Addams: La tradición continúa'

'Monstruoso'

HBO KIDS

-5 de Septiembre

Segunda y tercera temporadas de JUNGLE BEAT.

-12 de Septiembre

Primera temporada de SHERLOCK YACK.

-19 de Septiembre

Primera temporada de LOS MONKIKIS.

-20 de Septiembre

Temporadas 6-9 de BOB ESPONJA.

-27 de Septiembre

iCARLY

PELÍCULAS HBO KIDS

-6 de Septiembre

'Madagascar'

'Madagascar 2'

'Madagascar 3: De marcha por Europa'

-13 de Septiembre

'Wallace & Gromit: La maldición de las verduras'

-21 de Septiembre

'La Lego Ninjago película'

-27 de Septiembre

'El espantatiburones'