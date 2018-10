Jesse Lee Soffer, protagonista de Chicago P.D.: "Esta serie te enseña a respetar más a las fuerzas de seguridad"

Publicado 23/10/2018 10:39:09 CET

La sexta temporada de la popular serie Chicago P.D. llega al canal Calle 13 este miércoles 24 de octubre. El apasionante drama policíaco describe la vida cotidiana de varios policías uniformados y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago.

Europa Press tuvo la oportunidad de entrevistar a gran parte del equipo de la serie en Chicago. El productor ejecutivo Dick Wolf, responsable de las populares y consolidadas franquicias Ley y Orden y Chicago, afirma que Chicago es una ciudad única y especial para rodar.

"Los valores aquí son diferentes. He rodado mucho en Los Ángeles, he rodado aún más en Nueva York y esta ciudad es una de mis favoritas desde que llegué hace 25 años, para rodar una serie de médicos. Simplemente me encantó. Chicago es una ciudad increíble y tiene la mejor arquitectura de América. Tengo que decir que he rodado en muchas ciudades del país y nunca he conseguido el nivel de cooperación que obtenemos en Chicago diariamente", cuenta Wolf.

Todos los protagonistas de la franquicia Chicago (Chicago PD, Chicago Fire y Chicago Med) se reúnen en el segundo episodio de la séptima temporada de Fire, en uno de los mayores crossovers de la televisión. Rodar este tipo de cruces entre series supone un gran desafío pero, según el afamado productor, el resultado merece la pena.

"Siempre es un reto. Siempre es demasiado caro. Siempre lleva demasiado tiempo. Pero los resultados han sido espectaculares. Creo que tener los tres programas juntos nos brinda un potencial mucho mejor para sobrevivir realmente a largo plazo. Cada vez que hacemos un crossover, los números son mejores. Los crossovers de tres series son significativamente mejores que los episodios semanales. Tengo la esperanza de que va a dar sus frutos", opina Dick.

UNA GRAN PÉRDIDA

En la sexta temporada de Chicago P.D., los miembros del Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago tratan de superar la triste muerte de su compañero Alvin Olinsky. "Todos tendremos que adaptarnos al fallecimiento de Al, como miembro del equipo y como un hermano, por lo que es una gran pérdida emocional y profesional. Habrá ajustes y vamos a descubrir cómo los personajes se adaptan a todo esto, mientras siguen haciendo su trabajo", cuenta el actor Jaon Beghe, quien da vida a Hank Voight en la serie.

"Voight está tratando de hacer su trabajo. Intenta ayudar a resolver un caso por todos los medios, porque sabe que hay algo raro. No se trata de él y de cómo se siente. Se trata de Chicago y lo que la ciudad necesita. Todavía hay mucha más gente que depende de él", señala el intérprete acerca de su personaje.

Para el actor Jon Seda, Antonio Dawson en la serie, los policías del Distrito 21 son parte de una unidad familiar que deberá superar unida las situaciones difíciles. "Somos una familia y la familia se ha roto. Las emociones están a flor de piel. Creo que es un tiempo desafiante. Pienso que también es un momento interesante en el sentido de que en cada tragedia hay algo positivo. Creo que eso es lo interesante esta temporada. ¿Cómo puede esta unidad estar aún más unida? ¿Cómo pueden acercarse unos a otros? En eso estamos trabajando", explica Seda.

Patrick John Flueger da vida al oficial Adam Ruzek. En su opinión, la "emoción" es lo que diferencia a Chicago P.D de otras series policíacas. "Creo que es el trasfondo emocional. Tengo que ser honesto. No veo muchas series de policías, pero por lo que he visto, siento que aquí conoces a estos personajes un poco mejor que cuando veo a otros policías. Existe ese apego emocional que nos diferencia. Espero que nos diferencie", dice.

Tracy Spiridakos ama su personaje, la detective Hailey Upton. "Me encanta que sea valiente y no se disculpe. Me gusta poder interpretar a un personaje así. Me encanta que Hailey tenga una moral tan fuerte. Ella defiende lo que cree sin preocuparse por los sentimientos de los demás. Creo que es una cualidad muy admirable y me lo paso muy bien haciendo este papel", afirma la guapa actriz.

ESCUELA DE APRENDIZAJE

Después de seis temporadas, Chicago P.D. ha supuesto una verdadera escuela de aprendizaje para los actores de la serie, tanto a nivel profesional como personal. "Lo que he aprendido en los últimos seis años es lo que continúo aprendiendo, una vida. Eso es todo. Sabes que es demasiado, pero lo bueno es que continúo aprendiendo y descubriendo cosas. Supongo que la fiesta se acaba cuando te detienes, ya sabes", asegura el actor Jason Beghe.

Para LaRoyce Hawkins, quien encarna al detective Kevin Atwater, la vida de un policía no es nada fácil. "Es muy difícil vivir y arriesgar tu vida al mismo tiempo. Es interesante jugar con la moral. Atwater está tratando de averiguar, moralmente, qué debe hacer con su vida. Eso he aprendido de mi personaje. Más específicamente, él me está enseñando la importancia de su posición como hombre negro en Chicago, específicamente con ese tipo de responsabilidad. He aprendido eso", explica.

Por su parte, Jesse Lee Soffer confiesa que su participación en Chicago P.D. ha hecho que aumente su respeto por los policías. "Viendo esta serie, un civil aprende cuándo los oficiales de policía se llevan el trabajo a casa y cuándo no se lo llevan. Y cómo lidian con las cosas que han visto. Y cuánto amor tienen por su ciudad y por las personas que viven en ella. Participando en esta serie, he aprendido a respetar más a las fuerzas de seguridad", reconoce el actor, quien interpreta al detective Jay Halstead.

Chicago P.D. acompaña a los hombres y mujeres de la exclusiva Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago. Estos agentes se enfrentarán con lo peor de Chicago: el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinos de alto perfil y mucho más. Las responsabilidades que se les adjudican a veces se extienden mucho más allá de los muros de la estación de policía y muchas veces cobran un gran precio emocional en la vida de esos valientes agentes de policía.