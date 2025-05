Jesús Calleja culmina su viaje al espacio: "Ya no es un entrenamiento, voy a cumplir el sueño de mi vida"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 21 de mayo Prime Video ha estrenado 'Calleja al Espacio: Misión Cumplida', dos entregas que muestran en desnlace del histórico viaje espacial del alpinista y mediático presentador leonés con Blue Origin. "Ya no es un entrenamiento, voy a cumplir el sueño de mi vida", afirma Calleja que ha rememorado cómo vivió el instante en que todo ese largo proceso -desde los entrenamientos hasta el embarque final, el pasado 25 de febrero, en la nave New Shepard de la compañía- dejó de ser una preparación para convertirse en realidad.

"Cuando estás dentro y dices: 'El vuelo se va a realizar', eres consciente de que todo esto está produciéndose. Luego tuvimos 22 minutos de parada, una reconfiguración de ordenador porque cambiaron la ruta de vuelo. Pero no había ninguna duda, sabía que íbamos a volar. Luego, el momento en que se produce la ignición es que ya todo sucede", afirma el aventurero en una entrevista concedida a Europa Press.

Y además de su exhaustiva preparación, Calleja, tercer español en viajar al espacio, asegura que siguió al dedillo un consejo que le dio el astronauta y antiguo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Pedro Duque: "Apréndete todas las fases del vuelo por tiempos exactos y todos los ruidos que se van a producir".

"Cuando sabes todo lo que va a ocurrir, disfrutas del vuelo porque no estás tenso, pasando miedo de que son todos estos ruidos, todas estas vibraciones o estas sensaciones corporales, porque ya lo tienes todo instruido, interiorizado y lo sabes por tiempos", explica sobre su experiencia.

Tras cruzar la línea de Kármán, el umbral entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, situado a unos 100 kilómetros de altitud, el aventurero reconoce que se sintió abrumado. "Mira que he hecho cosas en mi vida, y no he sufrido una catarsis tan... en shock, de estar viendo algo que me parecía absolutamente increíble: ver el planeta desde ese ángulo", admite emocionado.

Calleja también recuerda el llamado "efecto perspectiva". Se trata de una experiencia psicológica profunda que muchos astronautas viven al ver la Tierra desde el espacio y que él mismo experimentó. "Creo que trasciendes ya al plano físico y te metes un poco en un plano más de preguntas casi hasta teológicas, ¿no? Te hace un cambio muy importante que está presente todo el rato ahí", reflexiona.

"Yo me junto con mi familia y amigos y siempre hablamos de cómo me cambió y qué vi", añade. En este contexto asegura que todo lo que se ve en la serie es "la realidad" e incluso recuerda una escena del tercer episodio en la que su madre aparece completamente sobrepasada.

"Yo nunca vi a mi madre así. Me preocupó hasta verla así", relata. "Estaba en un colapso de emociones salvaje y no quiso que la grabáramos, y apagó ella la cámara, aunque no se ve", insiste.

Producido por Mediaset, Amazon Prime Video y Zanskar Producciones, 'Calleja al Espacio: Misión Cumplida' llega a su desenlace con dos episodios en los que los espectadores acompañarán al aventurero en su travesía más ambiciosa. A través de ellos, serán testigos de momentos realmente emotivos y podrán ver imágenes exclusivas del interior de la cápsula durante el vuelo. Además, los capítulos cuentan, entre otras personalidades, con la participación de los astronautas Pedro Duque y Miguel López-Alegría.