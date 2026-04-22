1080622.1.260.149.20260422182329 Llega 'El homenaje', serie póstuma de Eusebio Poncela: "Su originalidad y verdad siempre estarán con nosotros" - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 23 de abril SkyShowtime estrena 'El homenaje', último trabajo en ficción de Eusebio Poncela, figura fundamental del cine español que falleció a los 79 años en agosto del pasado año. El reparto coral de este thriller sobre una compleja familia que retrata "la maldad en las esferas de poder", ha recordado al intérprete de 'Arrebato' o 'La ley del deseo' como "genio y figura hasta la sepultura" por su voluntad de "morir actuando y rodeado de gente" en un rodaje marcado también por la conciencia de su delicado estado de salud.

"Es un ser providencial, siempre lo ha sido. Su gran originalidad y su verdad son infinitas y siempre estarán con nosotros", señala Ángela Molina sobre Poncela en una entrevista concedida a Europa Press, donde califica de "estremecedor" el fallecimiento de su "hermano de oficio y amigo desde que yo tenía 20 años". La intérprete de 'Ese oscuro objeto del deseo' o 'Carne trémula' explica además que "fue hermosísimo lo generoso" que fue con "todos", así como lo mucho que "adoraba lo creativo y seguía creando pese a cómo se sentía".

Enrique Arce también pone el foco en esa generosidad del actor de 'Los gozos y las sombras', al que define como "un genio y figura hasta la sepultura". El intérprete de 'La casa de papel' revela que, aunque Poncela estaba débil durante el rodaje y la pérdida "era inminente", este seguía concentrado en ayudar al resto del elenco. "Un día estábamos en maquillaje y, de repente, me habla de mi personaje. El tío sabe que está muriendo y me está hablando de la interacción con su personaje", rememora Arce.

Arce también desvela que Poncela quería permanecer en escena hasta el último momento y que, de hecho, le confesó que quería "morir actuando". "Me dijo: 'Mira, yo estoy muy solo, y yo lo que quiero es morirme rodeado de gente y vosotros sois mi familia ahora'. Me dijo que él se quería morir actuando", cuenta el actor, que explica que el último día que Poncela rodó se dispuso una ambulancia por "si pasaba cualquier cosa". "Falleció 15 días después", apunta Arce.

Óscar de la Fuente incide en esa voluntad de seguir ejerciendo el oficio hasta el final explicando que el propio Poncela habló con Sergio Cánovas, creador de 'El homenaje', para hacer realidad ese último trabajo.

"Él quería hacer su última serie y le dijo a Sergio que quería hacerla con él. Sergio le hizo ex profeso un personaje y una serie para hacerle un homenaje de 80 cumpleaños", indica de la Fuente sobre una ficción que arranca con la reunión convocada por el personaje de Poncela para celebrar su cumpleaños, evento que desemboca en una historia marcada por secretos familiares, las traiciones y la venganza.

"PODER Y UNA FAMILIA COMPLICADA"

'El homenaje' se construye como un retrato de las tensiones familiares y de las dinámicas de poder que atraviesan a sus personajes. "Aunque sea una historia de poder y una familia complicada, creo que todo el mundo se verá reflejado y verá ciertos detalles de sus vivencias", apunta Elsa Pataky, que además de protagonizar la serie ejerce de productora ejecutiva.

La actriz defiende que 'El homenaje' refleja una "realidad" reconocible aunque se adentre en el universo particular de una familia tan poderosa porque "los conflictos familiares siempre existen y tu persona se construye a partir de esas relaciones".

En esa misma línea, Miriam Giovanelli asegura que "nadie es ajeno a la familia, por ausencia o por presencia te marca y esta serie habla precisamente de eso". Georgina Amorós añade que "a priori uno piensa que si te une la sangre o si se supone que eres familia hay amor, pero no, también hay dinámicas súper dañinas, tóxicas y malvadas dentro de la propia familia".

"Lamentablemente existen las familias poderosas, el caos y el conflicto", señala Luisa Mayol, que indica que su objetivo como intérprete es "contarlo y llegar a un porcentaje de gente para cambiar las cosas o para hacer pensar al espectador". "Las series tienen la capacidad de contar realidades y nosotros tratamos de estar lo más cerca posible con la intención de proyectar un poco esa verdad", expresa la actriz. Una idea que Molina remata al reivindicar que "la cultura es importante, hace comprender la vida de maneras muy elocuentes".

CORRUPCIÓN "A LA ORDEN DEL DÍA"

Amorós considera que esa lectura de 'El homenaje' como espejo de ciertas inercias sociales se hace todavía más evidente en su aproximación a "la maldad en las esferas de poder". "El mal ejercicio del poder y la corrupción están a la orden del día y son unas dinámicas que nos controlan a todos como sociedad", piensa la intérprete, mientras que Manu Ríos añade que "la gente que lleva la batuta sabe que ese poder es macabro y corrupto y no se frena".

"Es como las guerras. ¿Por qué no encontrar el modo de que no haya nadie que esté mandando que pueda generar una guerra? ¿Por qué no se llega al meollo del asunto?", se pregunta Molina. "¿Por qué los humanos somos incapaces de encontrar la paz entre nosotros mismos y con los demás? Si es lo más placentero y lo que lleva a cualquier tipo de realidad consecuente y digna de ser disfrutada", concluye.