Más Juego de Tronos con 'La última guardia', el documental de HBO que rinde homenaje a la serie

Publicado 21/05/2019 12:31:07 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 27 de mayo HBO estrena 'Juego de Tronos: La última guardia', un documental de dos horas que llegará tan sólo una semana después de la emisión del último capítulo de la serie. El documental está dirigido por Jeanie Finlay, que estuvo integrada en el equipo de rodaje durante un año y registró el proceso de rodaje de la última temporada.

Tal como reza su sinopsis, 'Juego de Tronos: La última guardia' "se sumerje entre el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente". El documental es "una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto" durante el rodaje de la temporada.

Jeanie Finlay es la documentalista británica encargada de películas como 'Orion: The Man Who Would Be King', 'The Great Hip Hop Hoax' o 'Sound It Out', entre otros. 'Juego de Tronos: La última guardia' es su octavo largometraje.

El documental es una producción de Glimmer Films para HBO; dirigida por Jeanie Finlay; con la producción ejectiva de David Benioff. D.B. Weiss y Bernadette Caulfield; producida por Jeanie Finlay, Rachel Hooper y Martin Mahon; montada por Alice Powell; filmado por Jeanie Finlay, Mark Bushnell, Louise Liddy, Aaron Black y Richard Jephcote; y con la compositora Hannah Peel.

'Juego de Tronos: La última guardia' se estrena la semana siguiente a la emisión del último episodio de la temporada final de la serie 'El trono de hierro', el próximo lunes 27 de Mayo en la plataforma de streaming de HBO.