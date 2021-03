'Merlí: Sapere Aude' regresa con una 2ª temporada que aspira a "romper prejuicios y luchar contra el estigma social"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las puertas de la Facultad de Filosofía vuelven a abrir en la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude'. La serie protagonizada por Carlos Cuevas y María Pujalte estrena sus nuevos capítulos este 2 de abril en Movistar+ con la intención de "romper prejuicios" y "luchar contra el estigma social" a través de sus personajes. "La filosofía será fundamental para los retos a los que se enfrenta mi personaje", adelanta el actor que retoma su papel como Pol Rubio.

Los nuevos capítulos de 'Merlí: Sapere Aude' narran el segundo semestre del primer curso de Filosofía. Una segunda temporada en la que Pol tendrá que madurar de golpe tras vivir una experiencia que cambiará completamente su vida. "En estos episodios, mi personaje va a entregarse más al amor para volver a sentirse seguro de sí mismo. Me refiero no solo al amor romántico, también al paterno-filial, al que dan los amigos, serán su refugio", explica Cuevas en una entrevista concedida a Europa Press.

"Esta temporada busca luchar contra el estigma social y normalizar lo que vivirá Pol. En este contexto, creo que la serie puede ayudar a romper prejuicios", señala el intérprete, el cual no será el único que tenga que enfrentarse a retos personales en esta temporada. "María Bolaños tiene un desafío enorme", comenta María Pujalte. "Está en un momento de la vida en el que o se coge de la mano y retoma su camino o lo pasará mal", argumenta.

La segunda temporada de 'Sapere Aude' se rodó tras el confinamiento que vivió la sociedad española durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Una situación que marcó mucho la grabación de los nuevos episodios. "Lo viví casi como un milagro, había mucha incertidumbre, pensábamos que no iba a poderse trabajar. Pero pudo hacerse, con protocolos que se desarrollaron para el COVID-19, asumiendo que teníamos que tener mucho cuidado, especialmente con los compañeros que son de riesgo", explica Pujalte.

"Fue muy emotivo, porque sentía, todo el rato, el enorme esfuerzo de cada miembro del equipo. Me hizo estar, especialmente, con los sentimientos a flor de piel. Es una serie que adoro, con un equipo magnífico", agrega la actriz. "Me sumo a lo comentado por María [Pujalte], fue emocionante ver que era posible volver a rodar dentro de las circunstancias actuales. Fue una gesta también por parte del equipo de dirección, de producción y de uno hecho para los protocolos covid", añade Jordi Coll.

"EL SECTOR CULTURAL HA SUFRIDO MUCHO" POR EL COVID-19

Coll interpreta a Axel, una de las nuevas adiciones de esta temporada. "Me sentí acogido desde el primer momento. Fue fácil adaptarse al equipo, entré muy ilusionado. Tras dos semanas, estaba integrado completamente. Fue precioso, un rodaje muy bonito. He descubierto sitios de mi ciudad que ni conocía", señala.

El estreno de la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude' llega en medio de la incertidumbre que hay en el sector cultural por la evolución de la pandemia. "Aún vivo estupefacta por lo que está pasando. No me atrevo a hacer un análisis. Estoy expectante, casi diría que más que hace unos meses. Nos estamos acostumbrando a vivir el presente y a no saber qué pasará al día siguiente", explica Pujalte, destacando que "el sector cultural ha sufrido muchísimo". "No somos los únicos tampoco, pero la situación no es buena", detalla.

"No me he visto perjudicado, profesionalmente, por la pandemia. No he parado de trabajar en todo el año. He tenido la suerte de formar parte de producciones grandes que pueden permitirse los sobrecostes provocados por la pandemia y sortear los problemas. Los que me preocupan son las producciones independientes, las películas de bajo presupuesto, el teatro, el microteatro", declara Cuevas.

"Son los que están sufriendo realmente las restricciones y las condiciones para poder trabajar. Por supuesto, también estoy consternado por las salas de cine y la baja afluencia de público", continúa el actor.

Protagonizada por María Pujalte y Carlos Cuevas, completan el reparto de 'Merlí: Sapere Aude' Jordi Coll, Boris Ruiz, Pablo Capuz, Pere Vallribera, Claudia Vega, Eva Martín, Joan Negrié, Pere Brasó y Eusebio Poncela. La serie está dirigida por Menna Fité, codirigida por David González y escrita y creada por Héctor Lozano.