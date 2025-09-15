Owen Cooper, el niño de 'Adolescencia', deja a Javier Bardem sin su primer Emmy

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jovencísimo Owen Cooper se ha alzado con el Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su trabajo en 'Adolescencia'. Con tal solo 15 años, el intérprete británico, que compentía con el galardón entre otros con el español Javier Bardem, ha hecho historia en la 77.ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy.

Con tan solo 15 años, este estudiante de Warrington se convirtió gracias a su papel de Jamie Miller, un joven de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, en el actor masculino más joven en ganar un galardón en los 76 años de historia de los más prestigiosos premios de la televisión.

Cooper superó así la marca que, desde 1973, ostentaba Scott Jacoby, quien se alzó con el premio como mejor actor de reparto a los 16 años por el drama 'That Certain Summer'. El récord absoluto lo tiene Roxana Zal, la interprete que tenía 14 años cuando ganó en 1984 el Emmy a la mejor actriz de reparto por su papel en la película para televisión 'Amelia, mi hija, mi amor'.

"Si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida", afirmó en su discurso el joven ganador que aseguró que todo esto era "simplemente surrealista". "Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí", dijo en su humilde discurso que terminó recordando a su familia, amigos y también a sus compañeros de reparto, equipo técnico y productores de 'Adolescencia'.

El jovencísimo Owen Cooper se lleva el Emmy a Mejor Actor de reparto en miniserie por su trabajo en ‘Adolescencia’.

En la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.), Owen se impuso a Bill Camp ('Presunto inocente'), Rob Delaney ('Dying for Sex'), Peter Sarsgaard ('Presunto inocente') y al español Javier Bardem, nominado por primera vez a estos premios por su trabajo en la producción de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'.

Por este papel en la producción de Netflix, Bardem ya estuvo nominado a un Globo de Oro, aunque en aquella ocasión el premio al mejor actor reparto en una miniserie fue para el interprete japonés Tadanobu Asano que fue premiado por su trabajo en 'Shogun'.

El actor español acudió a la gala luciendo en su cuello un pañuelo palestino y, en declaraciones a Variety minutos antes del inicio de la gala, denunció el "genocidio" perpetrado por Israel contra el pueblo palestino y reclamó "un bloqueo diplomático y comercial y sanciones" contra el estado israelí.

'Adolescencia' fue una de las grandes triunfadoras en la 77.ª edición de los Emmy haciéndose otros de los premios principales como los de mejor miniserie o telefilme, mejor actor protagonista en una miniserie o telefilme para Stephen Graham y mejor actriz de reparto en una miniserie o telefilme para Erin Doherty.