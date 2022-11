'Qatar: El Mundial a sus pies', la serie de La Media Inglesa destapa la cara oscura de la Copa del Mundo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Media Inglesa, medio de comunicación nacido de YouTube y especializado en fútbol británico, estrena su primera gran producción. 'Qatar: El Mundial a sus pies' es una serie documental que relata los escándalos de corrupción, las condiciones de los obreros que trabajaron en la construcción de los estadios y, en general, todas las polémicas que han rodeado en los últimos 12 años a la celebración de la Copa del Mundo.

El proyecto, creado por Juan Corellano, se divide en tres episodios que abordan diferentes temáticas de manera independiente. El primero de ellos, que ya está disponible de manera gratuita a través de YouTube, pone el foco en la elección del país árabe para hospedar el Mundial de fútbol 2022.

La decisión de Qatar como sede del torneo fue tomada con la sospecha del respaldo de una red de corrupción y sobornos que culminó con el escándalo del FIFA Gate en 2015. El resultado fue la detención de numerosas personas de influencia en la industria futbolística y la suspensión de los presidentes de la FIFA (Joseph Blatter) y la UEFA (Michel Platini). 'Qatar: El Mundial a sus pies' desgrana el caso a través de las voces de periodistas de investigación de todo el mundo y figuras de autoridad directamente vinculadas a los suceso.

El segundo episodio de la serie recoge el testimonio de obreros y familiares de los fallecidos durante la construcción de los estadios y demás instalaciones habilitadas. Todos ellos son procedentes de Nepal, uno de los principales países de origen de los trabajadores en las obras del Mundial. "Es una experiencia de reporterismo que no habíamos tenido", asegura Corellano en la presentación de la serie a medios de comunicación, "es importante que sea la gente que vive este tipo de situaciones la que pueda explicarlo".

En el capítulo, que se estrena este miércoles 16, dos obreros nepalíes describen las precarias condiciones de su trabajo en Qatar. A su vez, dos viudas cuentan cómo se gestionaron las muertes de sus maridos. "Es un capítulo que si no haces a fondo perdido nadie va a hacer. Estas historias nadie en España las iba a contar nunca", añade Illie Oleart, periodista fundador de La Media Inglesa, que agradece y remarca que la financiación de la serie se realizó exclusivamente "por parte de los miembros y suscriptores" de sus plataformas.

MILES DE TRABAJADORES MUERTOS, SEGÚN THE GUARDIAN

La FIFA reconoce 37 muertes en las obras de los estadios, de las cuales únicamente 3 están descritas como "relacionadas con el trabajo". El periódico The Guardian aumenta la cifra de fallecidos hasta los 6.500 trabajadores. "El Comité se centra en estadios, que es una cosa muy concreta y cuya vinculación con el Mundial es obvia y directa", explica Corellano, "hay muy poca implicación por parte de la FIFA y de Qatar para compensar a las familias ante las que no tengan una obligación tan directa e ineludible". El periodista afirma que "va a ser muy difícil saber cuánta gente ha fallecido realmente si Qatar no ofrece más transparencia".

El último episodio de 'Qatar: El Mundial a sus pies' profundiza en la lucha del país, a través del fútbol y el deporte, por convertirse en una gran potencia a nivel geopolítico, fortaleciendo relaciones con otros países y compañías privadas. El capítulo se estrenará el viernes 18, dos días antes del inicio del torneo. "Nuestra labor era informar de las partes de las que todo el mundo quiere hablar, que son los partidos, el propio Mundial, el fútbol; pero también de las partes más oscuras y puntos de debate que consideramos que el público merecía saber", reflexiona finalmente Corellano.