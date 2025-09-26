Supremme de Luxe vuelve con la quinta edición de 'Drag Race España': "La cultura tiene que ser libre"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 28 de septiembre arranca en Atresplayer la quinta edición de 'Drag Race España', que volverá a estar conducida por Supremme de Luxe. "La cultura tiene que ser libre", proclama al reflexionar sobre la cancelación de obras de teatro, talleres de diversidad e incluso, a nivel internacional y centrándose ya en el mundo de la televisión, a la suspensión que sufrió Jimmy Kimmel.

Y es que, apunta Supremme en una entrevista concedida a Europa Press, en el clima actual de extremismo y polarización cada vez se están poniendo más trabas a la libertad de expresión. En este punto señala cómo que ciertos sectores hablan de "adoctrinamiento" al considerar que únicamente un lado es el correcto, pero con esa visión sesgada dichos sectores "también están adoctrinando". En todo caso, matiza, no conviene prestarles demasiada atención.

Un ejemplo paradigmático en el panorama internacional ha sido la reciente suspensión del 'late show' Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios de su presentador acerca de la muerte de Charlie Kirk. A propósito de esto, Supremme destaca optimista cómo finalmente el programa ha vuelto a la ABC tras una semana, lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar reivindicando la libertad pues, apunta, todo lo que vaya en contra de ciertas ideas e intereses puede ser objeto de censura.

Al preguntarle acerca de si cree que 'Drag Race' es un programa intrínsecamente político por su naturaleza, Supremme lo tiene claro: "Todo es político", sentencia. Así, asegura que hasta los hechos más pequeños del día a día no dejan de serlo, pues nada puede desvincularse por completo de la política.

ESTIGMAS POR SUPERAR "NO SOLO EN EL DRAG"

'RuPaul's Drag Race', la versión estadounidense del programa, suma 29 premios Emmy y supuso el punto de partida para que el 'talent show' se adaptara a diversos puntos del mundo. De hecho, la cuarta edición de 'Drag Race España' fue todo un éxito más allá incluso de las fronteras del país, siendo una de las mejor valoradas de la franquicia a nivel mundial.

En este sentido, Supremme considera que el programa ha propiciado que mucha gente pueda tener un primer acercamiento al universo drag que les ha permitido comprender un mundo que antes desconocían. Así, relata, muchas personas empiezan viendo el programa a raíz de que lo ve, por ejemplo, un amigo, y acaban enganchándose. Pero a pesar del camino recorrido, considera que aún quedan muchos estigmas por superar, y "no solo en el drag", sino en muchos otros aspectos de la vida.

En esta quinta temporada, que llegará a Atresplayer el próximo 28 de septiembre, el gran premio de 'Drag Race España' pasará de los 30.000 euros de las anteriores ediciones a 50.000 euros, un cambio que será "importante" pero no el único y, según adelanta Supremme, van a cambiar "las dinámicas".

Esta edición continuará con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como miembros del jurado. Además, contará con reconocidas personalidades del mundo de la música, la interpretación, la televisión o la cultura como jurado invitado, siendo la primera de ellas la cantante Amaia, que participará en el primer programa y de la que los espectadores pueden esperar, según adelanta Supremme, a "Amaia siendo Amaia", con la personalidad sin filtros que la caracteriza.

Aunque el primer programa de esta quinta edición se estrena este domingo 28 de septiembre, 'Drag Race España' ya ha arrancado con el 'Meet the Queens', en el que se presentó el pasado 17 de septiembre a las doce reinas que protagonizarán el programa este año. Y llegó pisando fuerte, pues se convirtió en el más visto de toda la franquicia en España.

'Drag Race España' está producido por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.