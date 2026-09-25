Supremme de Luxe vuelve en la sexta edición de 'Drag Race España', un formato que "ha acercado el drag a otros públicos"

Supremme de Luxe vuelve con la sexta edición de 'Drag Race España', un formato que "ha acercado el drag a otros públicos" - ATRESPLAYER

MADRID 25, (EUROPA PRESS)

'Drag Race España' vuelve este domingo 27 de septiembre a Atresplayer con su sexta edición de nuevo con Supremme de Luxe al frente del programa. La presentada promete que el emblemático formato seguirá revolucionando la televisión consolidado ya como una marca dentro de la industria del entretenimiento que, destaca la propia Supremme, "ha acercado el drag a otros públicos".

"Muchas veces se llega a un público que conecta mucho con el drag sin pensar que les pudiera interesar", afirma la presentadora en una entrevista concedida a Europa Press en la que también apunta que, actualmente, en el mundo de las artistas drag "hay muchísima presencia", sobre todo en "fiestas, eventos o festivales".

En todo caso, Supremme matiza que no nota que la esencia del panorama haya cambiado radicalmente pero sí reconoce la importancia de los medios e insiste en que "gran parte de esto se debe a que 'Drag Race España' sigue emitiéndose".

La presencia continuada de la artista en pantalla ha demostrado que "en España hay muchísimo talento y variedad en el drag", lo cual también le ha abierto las puertas a nivel personal hacia otros grandes formatos televisivos de Atresmedia, de hecho, participó en la undécima edición del concurso 'Tu cara me suena', o incluso a actuar en un lugar tan mítico de la escena madrileña como el Teatro La Latina. "En mi carrera innegablemente me ha ayudado muchísimo", añade.

CHANEL SE INCORPORA AL JURADO DE 'DRAG RACE ESPAÑA'

De cara a esta nueva edición, Supremme de Luxe anticipa una temporada verdaderamente sorprendente: "Habrá cosas que me hagan volar la cabeza y me hagan alucinar". Al ser preguntada sobre lo que sigue descubriendo de sí misma y del formato cada año, la presentadora confiesa que se sigue deslumbrando en la fase previa del concurso, los castings que, dice, siguen sorprendiéndole.

En cuanto a las novedades de la nueva entrega, estas comienzan incluso por el jurado que además de con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, contará también con la incorporación de Chanel. Además, la presentadora adelanta que los espectadores no tendrán que esperar mucho para apreciar más novedades, ya que "en el primer programa nos vamos a enterar rapidísimo" y advierte que en esta edición "la suerte tiene un papel fundamental".

Supremme también aborda la realidad financiera detrás de las pasarelas y el coste que asumen las reinas para competir. Reconoce que "sí que es verdad que hay un desembolso económico", pero señala que "hay que plantearlo como una inversión" para sus carreras artísticas.

Con la mirada puesta en el futuro del formato reivindica que "en España sigue habiendo mucha cantera de gente profesional muy válida" y enfatiza que "hay gente muy joven con muchas cosas que decir".

Para la artista, la clave para que 'Drag Race España' se mantenga intacto y vaya cada vez a más radica en su impacto social, afirmando que "el programa une, la gente queda para verlo" y, sobre todo, "crea comunidad". La versión estadounidense ya alcanza 18 ediciones y Supremme se muestra entusiasmada ante la idea de llegar a esa marca en España: "Sí, yo me veo hasta la jubilación".

La primera entrega de esta sexta edición de 'Drag Race España' se estrena este domingo 27 de septiembre a las 20:00 horas. Sin embargo, el formato ya ha arrancado oficialmente con el lanzamiento del 'Meet the Queens' el pasado 6 de septiembre, donde se presentó a las doce reinas que lo protagonizarán. Estas, lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española y llevarse el premio final de 50.000 euros.

La nueva temporada llega, además, acompañada de tres formatos que complementan la edición en atresplayer. Ana Locking continuará entrevistando a las expulsadas en 'Tras la carrera' después de cada entrega los domingos. 'Sí lo digo' regresa cada lunes a las 20:00 horas (y los martes en YouTube) con las reinas de la quinta edición para comentar, sin filtros, 'Drag Race España'. Y por último, se estrena el videopodcast 'Reina, reina y reina!', presentado por Mafalda González, para ofrecer charlas íntimas con las eliminadas cada martes a las 20:00 horas (y los miércoles en YouTube).