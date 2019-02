La última temporada de Veep llega a Movistar Series en estreno simultáneo a Estados Unidos

Actualizado 13/02/2019 14:02:12 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La séptima y última temporada de Veep llega a Movistar Series la madrugada del 31 de marzo al 1 de abril, coincidiendo con el estreno estadounidense. La ficción protagonizada por Julia Louis-Dreyfus acumula un total de 17 premios Emmy.

David Mandel, guionista habitual de Veep y clásicos como Seinfeld y El show de Larry David, volverá a ejercer como showrunner. Así, toma el relevo del creador de la serie, Armando Iannucci (In the Loop, The Thick of It).

"Selina Meyer, antigua vicepresidenta y brevemente presidenta de Estados Unidos, se ha dado cuenta de que su sitio está en el Despacho Oval. ¿Será capaz de quitarse de encima los años de fallos y escándalos para recuperar su ansiada posición? Ella es un desastre, pero a empeño no le gana nadie. Tampoco a su fiel gabinete que, sin saber cómo, consigue sacar a flote cualquier crisis", dice la sinopsis.

Julia Louis-Dreyfus obtuvo un Globo de Oro y seis premios Emmy a mejor actriz de comedia gracias a su interpretación como Selina. El elenco lo completan Tony Hale, ganador de un Emmy por su papel como el entregado Gary, la nominada al Emmy Anna Chlumsky como la directora de campaña; Matt Walsh (Hung) como Mike, el portavoz de Selina; Reid Scott (My Boys) como el ambicioso Dan; Timothy C. Simons (Days Together) en el papel del competitivo Jonah, empeñado en volver al equipo de la Casa Blanca.

El reparto también cuenta con Sufe Bradshaw (Prison Break) como la irónica asistente Sue; Kevin Dunn (True Detective, Código negro) como el jefe de equipo, Ben; Gary Cole (El séquito, The Good Wife) como el analista Kent, y Sam Richardson (The Office) como Richard, un trabajador de campaña.