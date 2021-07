¿Es cierto que cuando está nublado no llega radiación ultravioleta a la tierra?

MADRID, 27 Jul. (dpa/Europa Press) -

No, no es cierto que las cuando está nublado la radiación ultravioleta no llegue a la tierra. Se trata de una falsa creencia que pese a su difusión puede ser peligroso para la salud si no se toman las debidas precauciones a la hora de exponerse al sol.

JUSTIFICACIÓN

Las nubes gruesas y oscuras pueden reflejar entre el 10 y 50 por ciento de la radiación solar. Las nubes ligeras pueden dispersar la radiación e intensificarla.

En los días en los que hay nubes hace más frío, porque las nubes detienen las radiaciones solares de onda corta. Aún así, las radiaciones solares ultravioleta A y B, dañinas, siguen llegando a la superficie terrestre.

Incluso ocurre lo contrario, la radiación puede ser más intensa: en Sylt (isla al norte de Alemania) se han medido en un día soleado de verano un máximo de 900 vatios por metro cuadrado, mientras que en un día nublado se han medido 1.400.

La intensidad de la radiación solar depende del lugar y del momento del año y del día. En verano se registra la máxima entre las 11:00 y las 15:00.

Para prevenir el envejecimiento de la piel, cáncer cutáneo y lesiones oculares, los expertos recomiendan protección solar, ocular y ropa larga (camisetas de manga larga, pantalones largos, etc).

Además: aunque esté nublado (y haga frío), llega a la superficie terrestre la radiación ultravioleta y te puedes quemar.

FUENTES

