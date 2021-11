No, Amazon no está regalando MacBooks por responder a una encuesta

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha denunciado una campaña fraudulenta de correos electrónicos centrada en suplantar a Amazon. La campaña ofrece un MacBook al usuario por responder a una encuesta.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Un email proveniente supuestamente de Amazon que notifica al usuario que se le ha seleccionado para un programa de fidelización y que se le va a regalar un MacBook por responder a una encuesta.

Por mucho que quieras que sea real...🎁



¿¿De verdad crees que te van a regalar un MacBook 💻 por la cara?? 😯🤨😒🥴



¡¡Ni lo sueñes!!💭



➡No es #Amazon, es una #estafa

➡#NoPiques pic.twitter.com/SU9d9lAXrW — Policía Nacional (@policia) November 20, 2021

CONCLUSIÓN

Es FALSO.

JUSTIFICACIÓN

Amazon recomienda a la hora de identificar si correos, llamadas, webs y mensajes de texto provienen realmente de la compañía prestar atención, por ejemplo, al sitio web al que redireccionan. Avisan de que las webs de Amazon tienen un punto antes del '.amazon.com' (como por ejemplo, https://pay.amazon.com/) y de que no están precedidos de números (por ejemplo, una web del tipo http://123.456.789.123/amazon.com/ NO sería un sitio legítimo de Amazon).

La empresa anima a desconfiar de confirmaciones de pedidos de artículos que no hemos comprado, de archivos adjuntos de la confirmación de un pedido y de solicitudes para actualizar la información de pago que no estén vinculadas a un pedido que uno haya hecho o a un servicio al que esté suscrito. Amazon recomienda entrar directamente en la sección de 'Tus pedidos' del propio perfil para comprobar la información: si el correo es realmente de Amazon y no un fraude, allí también aparecen las confirmaciones de pedidos y las solicitudes de actualización de la información de pago.

Amazon avisa en cuanto a las llamadas telefónicas que algunos de sus departamentos sí que podrán contactar por teléfono con los clientes, pero que no les pedirá que divulgue o verifique información confidencial, ni le ofrecerán reembolsos inesperados.

Finalmente, la compañía da una serie de consejos que suelen ser comunes entre las autoridades para evitar las estafas 'online': desconfiar de correos con archivos adjuntos o solicitudes para instalar 'software' en el dispositivo que uno utilice, errores tipográficos o gramaticales en la redacción del mensaje o direcciones de correo que simulan ser de Amazon.com pero que no lo son.

Si hemos sido víctimas de este o de cualquier otro tipo de 'phishing', la Oficina de Seguridad del Internauta recomienda:

-- Escanear el dispositivo con un antivirus actualizado y eliminar cualquier archivo que hayamos descargado del correo.

-- Cambiar las contraseñas de las cuentas implicadas y activar la verificación en dos pasos en las que lo permitan para evitar la suplantación de identidad.

-- Contactar con el banco para cancelar cualquier pago no autorizado o directamente la tarjeta si es necesario.

-- Recopilar todas las pruebas posibles y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

