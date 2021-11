No, Austria no ha dicho que vaya a haber un gran apagón en Europa este invierno

MADRID, 17 Noviembre. (Verificat/Europa Press)

Existe un rumor sobre un supuesto gran apagón que tendría lugar este próximo invierno en toda Europa y que habría sido avisado por el Gobierno de Austria. ¿Es así?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

El Gobierno austriaco ha alertado de un gran apagón en toda Europa este invierno.

CONCLUSIÓN

No es verificable. Al ser una probabilidad en el futuro planteada por Austria, resulta imposible determinar si finalmente ese apagón tendrá lugar o no, cuándo sucederá o si puede afectar a España. Lo que no es cierto es que Austria haya asegurado con rotundidad que vaya a ocurrir este mismo invierno.

JUSTIFICACIÓN

El Gobierno austriaco no ha dicho tajantemente que vaya a haber un apagón este invierno sino que lo ha planteado como un probable riesgo en el futuro. Austria ha emitido un informe que indica que existe un riesgo de que el país tenga que hacer frente a un gran apagón que además pueda afectar a Europa, pero afirma que esto puede ocurrir en algún momento dentro de los próximos cinco años, no este invierno. Además, es un escenario muy poco probable en España, debido en buena medida a cómo es el sistema de producción y suministro energético del país.

La ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, inició una campaña en su país hace apenas un mes en la que alertaba de que Austria debe estar preparada para un posible gran apagón de aquí a cinco años. El aviso de la ministra se produjo tras la publicación del informe de su ministerio que emite anualmente con los riesgos a los que se enfrenta el país. Este año, el ministerio de Defensa afirmaba que el mayor riesgo es "un fallo generalizado de energía, infraestructura y suministro (gran apagón) que, según los expertos, se espera que ocurra en los próximos cinco años".

Es cierto que el escenario que plantea Austria es realista y se basa en una serie de predicciones que el Ministerio ha hecho en relación a la situación del país, pero una cosa es que exista una probabilidad de que algo ocurra, y otra es que vaya a ocurrir. Es como cuando se dice que el riesgo de cáncer de pulmón de una persona aumenta drásticamente con el consumo de tabaco: sí, la probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta, pero no significa que esto vaya a ocurrir al 100%. No todos los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores (aunque sí la mayoría).

Por otro lado, el gobierno austriaco habla de una "amenaza inmediata", que estima que puede pasar en un periodo de cinco años, no este mismo invierno. Además, consideran que esta situación ocurriría en un contexto muy concreto vinculado al cierre simultáneo de centrales nucleares en Europa en los próximos meses y retrasos en la reparación de instalaciones nucleares por la pandemia, según el informe.

También vinculan esta amenaza a un aumento progresivo de las conexiones eléctricas transfronterizas, lo que "significa que las posibles interrupciones pueden extenderse mucho más fácil y rápidamente, es decir, favorecer un apagón", señalan en el texto. Precisamente por esto también se ha dicho que el gran apagón no solo afectaría a Austria sino al resto de países de Europa, en los que se está tejiendo una red de interconexión energética para conseguir así una mayor integración de energías renovables y avanzar en la descarbonización. España, aunque está avanzando en este desafío, está a la cola de esta interconectividad, mientras que Austria es uno de los países líderes.

Las circunstancias que rodean a Austria y al resto de Europa respecto a la generación de energía y a un supuesto corte de suministro no son las mismas que las de España, un país que tiene un nivel de autonomía respecto al entramado energético europeo muy superior a la de Austria, según datos de Red Eléctrica Española.

Además de la autonomía, como ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica española, Teresa Ribera, tiene "una estructura de generación eléctrica muy potente, que prácticamente duplica la demanda que tenemos en momentos de pico", por lo que lo del apagón "es un tema que podemos descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total rotundidad". Es decir, que aunque España importe tres cuartas partes de la energía que consume, es capaz de autoabastecerse energéticamente sin depender en gran medida de importaciones energéticas a terceros.

Además, insiste en que el sistema español "es casi una isla y España tiene una capacidad de interconexión con el sistema eléctrico europeo de en torno al 5% de la potencia total que puede generar nuestro sistema nacional", por lo que el riesgo de que tengamos un apagón "como consecuencia de una caída del sistema en terceros países sería muy limitado", concluye la vicepresidenta.

FUENTES

