El vídeo de policías en Odessa negándose a cargar contra sus conciudadanos es de 2014

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las redes sociales se han llenado de imágenes de Ucrania durante los últimos días. Entre ellas, hay algunas que son engañosas, y que muestran instantes capturados en otro momento y en otro lugar.

Este vídeo viral se colgó el 19 de febrero, justo antes del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Muestra a policías tirando sus escudos y negándose a cargar contra sus conciudadanos en la ciudad ucraniana de Odessa. Pero no está grabado en el marco de la creciente tensión que había entre Ucrania y rusa, sino que data del 4 de mayo de 2014.

What we don't see on tv

Odessa police refuses to go against its people#welldone #police #StandWithThePeopleNotAgainst pic.twitter.com/rv6rb4pn69