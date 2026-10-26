El 34% de los centros andaluces en PISA superan la media en sus resultados.

Castilleja de la Cuesta (Sevilla), 26 de octubre de 2026. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha mantenido este lunes un encuentro con los docentes del IES Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), uno de los centros educativos andaluces que ha obtenido buenos resultados en la última prueba PISA realizada en 2025. Durante la reunión, Castillo ha informado de que el 34% de los centros andaluces que han participado en PISA tienen resultados por encima de la media de España. Además, el 58% están en la horquilla media de los resultados nacionales en lectura.