Barcelona, 18 de noviembre de 2026. La inteligencia artificial está transformando el sector tecnológico y las oportunidades profesionales de las nuevas generaciones. Para analizar este cambio, la consultora tecnológica SEIDOR ha reunido a 600 estudiantes, jóvenes profesionales y expertos del sector en la Sala Apolo de Barcelona. El punto de partida ha sido el estudio "IA y talento 2026. La redefinición del talento tecnológico ante la IA", elaborado por SEIDOR junto a ISDI, que señala que el 78% del talento tecnológico confía en el impacto positivo de la IA en su carrera. El encuentro, que ha contado con estudiantes de la UPC, la UAB, la UB, la UPF y alumnos de ciclos formativos de grado superior de institutos de Osona y Barcelona, ha incluido una conferencia y una mesa redonda sobre cómo están cambiando las oportunidades y los perfiles del sector. La formación también ha estado en el centro del debate. Aunque el 77% de los encuestados utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa, solo el 12% considera que sus estudios integran plenamente esta tecnología. Tras las intervenciones, la Sala Apolo ha dado paso a una sesión con DJ, música y espacios de networking, facilitando el contacto entre estudiantes y profesionales del sector.