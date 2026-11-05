El 86% de las personas sobreendeudadas ve condicionadas sus celebraciones navideñas

Madrid, 5 de noviembre de 2026. La temporada de compras navideñas está a la vuelta de la esquina, y trae consigo gastos extraordinarios que afectan de forma destacada a las personas en situación de sobreendeudamiento. Según datos del Observatorio del Sobreendeudamiento de Bravo, el 86% afirma que su situación condicionará su participación en las próximas celebraciones. El estudio afirma que un 26% de los encuestados siente presión social por mantener el nivel de gasto, y más de la mitad indica que deberá afrontar gastos extraordinarios durante este periodo. Para hacerles frente, el 38% tendrá que reducir otros gastos habituales y un 27% contempla recurrir a financiación o aplazar pagos. A este escenario se suma la incertidumbre económica y política, que también influye en las decisiones de consumo. Desde Bravo recuerdan la importancia de planificar los gastos y ajustar las celebraciones a la capacidad económica de cada hogar. También aconsejan evitar nuevas obligaciones financieras para aprovechar ofertas o mantener un nivel de consumo que no encaje en el presupuesto.