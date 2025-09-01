Aagesen urge a "dar una respuesta unida al mayor reto"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha abierto el acto advirtiendo de la "urgencia de dar una respuesta unida al mayor reto, el cambio climático" y ha hecho referencia a un mes de agosto "especialmente complejo" que deja señales "indiscutibles y preocupantes". Aagesen ha incidido la necesidad de "un compromiso que trascienda legislaturas". "Por eso hoy empezamos este camino abierto a propuestas, al talento colectivo de nuestra sociedad, para construir un pacto tan importante y tan necesario frente a la emergencia climática", ha comentado.