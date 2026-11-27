Madrid, 27 de noviembre de 2026. El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle Bambú, ha afirmado que el presidente, Pedro Sánchez, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, estaban "conchabados para llevar el debate por dónde no tenía que ir", en alusión a las repetidas peticiones que le han hecho para que condene la violencia machista. "¿Cómo que no condenamos la violencia de género?", se ha preguntado, y ha asegurado que su partido es el que más defiende "a las mujeres violadas". (Fuente: VOX)