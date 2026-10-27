Abascal se dirige a los votantes de izquierda: "Nuestro discurso también es para ellos"

Plasencia (Cáceres), 27 de octubre de 2026. El líder de VOX, Santiago Abascal, ha expresado que "hay gente de izquierda" a la que "el mensaje de Vox muchas veces llega corrompido, retorcido, manipulado y muchas veces tampoco se escucha, precisamente por la violencia". Por ello, les ha pedido que les escuchen "directamente sin la traducción de nadie" y les ha asegurado que su discurso "también es para ellos", subrayando que su formación no pide el voto en función de etiquetas ideológicas, sino que se dirige a "todos los españoles sin distinción" con un proyecto centrado en los "problemas del presente y de la gente".