Abogada afirma que tras decisión del TS "no existe medida cautelar personal" contra Puigdemont

Madrid, 7 de octubre de 2026. La decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la medida cautelar personal que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía ha provocado un gran revuelo a nivel político y social. La abogada y profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, Gema Martínez Galindo, ha explicado que la decisión del Supremo supone "que no existe la medida cautelar personal" de detención sobre la figura de Carles Puigdemont. No obstante, ha apuntado que para que sea efectiva "hay que esperar a que el procedimiento se archive".