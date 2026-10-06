Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza: El jurado popular le declara no culpable

Sevilla, 6 de octubre de 2026. Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza, la joven de 19 años que falleció en septiembre de 2019 tras caer de un vehículo en la A-4, a su paso por Carmona, Sevilla. El jurado popular le ha declarado no culpable de haberla atropellado de forma intencionada y también de haber causado su muerte por circular a una velocidad excesiva. Por siete votos frente a dos, el jurado considera no probado que Ana se bajara del vehículo y fuera posteriormente atropellada por Rafael a gran velocidad y de forma intencionada.