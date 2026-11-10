La Academia de Televisión tiende la mano a los partidos para celebrar los debates del 29N

Madrid, 10 de noviembre de 2026. La Academia de Televisión da luz verde a la organización de los debates electorales de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La institución se ofrece a producir y dirigir los encuentros entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, siempre que exista un acuerdo entre partidos y televisiones. Su presidenta, María Casado, recupera así la fórmula de la señal institucional utilizada en anteriores citas electorales. Una señal que permitiría a todos los medios interesados retransmitir los debates en directo. (Fuente: Europa Press, PP, PSOE, Frente Amplio, Podemos)