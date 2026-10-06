La acampada de Bilbao avisa de que será "indefinida" y abre el debate sobre la huelga general

Bilbao, 6 de octubre de 2026. La acampada en defensa del derecho a la vivienda instalada frente al Teatro Arriaga de Bilbao, que cumple ya una semana y tres días, han valorado positivamente el anuncio de UGT y CCOO de abrirse a la convocatoria de una huelga general en el mes de noviembre. "Es una noticia cojonuda, nos alegra", ha afirmado Isusko, uno de los integrantes de la acampada, destacando el orgullo que sienten por las movilizaciones impulsadas por los inquilinos en Madrid, aunque ha matizado que en Euskadi el debate sigue abierto y se tomarán decisiones en consenso con los sindicatos vascos. Además, han advertido de que su protesta se mantendrá de forma "indefinida", garantizando su presencia en las calles incluso el día después de las próximas elecciones. Tras permanecer una semana y tres días movilizados, Isusko, ha realizado un balance muy positivo de estas jornadas, destacando que se encuentran "súper contentos, organizados" y muy agradecidos por el respaldo ciudadano. Según ha recalcado, el objetivo innegociable de esta resistencia es dejar claro a las instituciones que "la vivienda no es un negocio, es un derecho que todo el mundo tiene que tener".