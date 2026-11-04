Acampada Valencia insta al Ayuntamiento a acudir a mesa de negociación: "No pedimos nada raro"

Valencia, 4 de noviembre de 2026. La Acampada por la vivienda de València ha solicitado al Ayuntamiento de la ciudad que acuda a la mesa de negociación convocada para este jueves, también con representantes la Generalitat Valenciana y la Delegación de Gobierno, y han defendido que no piden "nada raro", sino medidas que esperan "que se lleven algún día a cabo" en esta materia. Por el momento, solo ha confirmado asistencia la representación del Ejecutivo central. De este modo lo han explicado los portavoces de la Acampada, Dan, Cristian e Ira, en atención a medios este miércoles en la plaza del Ayuntamiento, desde donde han señalado que el futuro de la Acampada y si se levanta o no se decidirá en todo caso tras la mesa este jueves, dependiendo de cómo concluya y de si las distintas administraciones se comprometen a asumir sus reivindicaciones. Dicho esto, han insistido en que la continuidad de la Acampada es "indefinida": "Si tenemos que levantarla, será decidido en asamblea". Y han reivindicado que la situación de la de València es diferente e "independiente" a la de Madrid, que fue desalojada esta semana.