Acampada de Valencia se mantendrá de forma "indefinida" : "Queremos que se nos escuche"

Valencia, 2 de noviembre de 2026. Declaraciones de Dan, uno de los responsables de coordinación de prensa y redes de la acampada por la vivienda de Valencia, quien ha explicado este lunes que la acampada se mantendrá de forma "indefinida" hasta que la mesa de diálogo "se respete" y "se pueda hablar con todos los organismos y entidades". "Queremos que se nos escuche y, una vez que se nos escuche, se prometa que se va a trabajar sobre esto y no sea una ley que se aprueba y luego se queda abandonada. Queremos irnos sabiendo que hemos hecho algo decente por la gente, por la población y por todos", ha manifestado Dan después de que este fin de semana varias comisiones de la acapampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid hayan disuelto el asentamiento para trasladar su actividad "a los barrios".