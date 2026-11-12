Acampada València se retira de la Plaza del Ayuntamiento: "Nos vamos para evitar la violencia"

Valencia, 12 de noviembre de 2026. Acampada València ha comenzado a retirarse de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad este jueves, donde lleva instalada desde el pasado 3 de octubre y justo un día después de la jornada de huelga general por una vivienda digna y las diferentes manifestaciones. Irene, miembro de la Acampada por la vivienda instalada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ha explicado que se van de la plaza "para continuar con nuestra identidad de no violencia y de rechazo a cualquier tipo de actitud o agresividad". Asimismo ha detallado que en las últimas horas tanto Delegación del Gobierno como las autoridades "nos habían invitado a irnos" porque "si no nos íbamos, pues entraría la policía de forma forzosa" por lo que ante esta situación "hemos decidido irnos" para "evitar la violencia".