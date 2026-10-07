Acampada vivienda en València defiende su permanencia el 9 d'Octubre: "No podemos mover todo"

Valencia, 7 de octubre de 2026. La Acampada por la vivienda, instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València desde el pasado sábado, defiende su permanencia durante los actos del 9 d'Octubre y aseguran que la 'mascletà' prevista para ese mismo día no se podrá disparar en esta plaza porque sería "inviable": "No podemos mover todo el campamento". Por ello, han explicado que mantienen contacto con Delegación de Gobierno para desplazar algunas tiendas de campaña y así garantizar una zona de seguridad que permita el desfile de la Real Senyera. "Hasta que nuestras reivindicaciones no se cumplan, de aquí no nos vamos a mover", ha detallado Cristian Kirilov, miembro de la organización de la Acampada, quien ha informado que en estos momentos hay 500 tiendas y más de 1.200 personas acampadas.