La acampada por la vivienda en Valencia sigue creciendo y supera las 400 tiendas

Valencia, 5 de octubre de 2026. La acampada por la vivienda instalada desde este sábado en la plaza del Ayuntamiento de València organizada de manera "improvisada" supera las 400 tiendas instaladas y sigue creciendo con el apoyo de la gente "que nos ha dado muchos ánimos para seguir". María, portavoz de la acampada, ha asegurado que, de momento, no se están planteando retirarse de la plaza y que están muy satisfechos con la respuesta ciudadana que han tenido "desde el primer momento". Respecto a la convocatoria electoral del 29N y su relación con el decreto sobre la vivienda, María ha señaldo que seguirán manifestándose hasta que no se cumplan sus reivindicaciones pero valoran que " efectivamente esto ha tenido un efecto y que funciona presionar desde la calle": "Mucho orgullo de que la gente cuando se pone a ello las cosas funcionan".