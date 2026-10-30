Los acampados en Barcelona se desvinculan de posibles disturbios de Blocus este sábado

Barcelona, 30 de octubre de 2026.
Los acampados por la vivienda en plaza Catalunya de Barcelona se han desvinculado de las convocatorias de Blocus este sábado en la capital catalana y han defendido unas protestas pacíficas, por lo que mantendrán instalado el perímetro de protección para evitar que posibles miembros de dichas convocatorias entren a la zona de acampada.
En declaraciones a los medios este viernes por la tarde, diversos miembros de la acampada han abierto la puerta a "dialogar" con la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación para tratar de encontrar una solución, si bien advierten que no levantarán la acampada hasta no conseguir soluciones tangibles.