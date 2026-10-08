Los acampados de Plaça Catalunya reciben con consternación el fallecimiento de Maricarmen

Barcelona, 8 de octubre de 2026. Minutos antes de la asamblea que hacen cada noche para organizarse, los acampados de Plaça Catalunya, en Barcelona, recibieron la noticia de que Maricarmen había fallecido. "Fue una noticia muy desgarradora", explica Joel León, uno de los miembros de la acampada. Decidieron hacer un minuto de silencio e improvisaron un pequeño altar con velas en recuerdo de la mujer. "Tenemos muy presente que seguiremos luchando; Maricarmen ha dejado un recorrido de lucha histórica, y recalcar que Maricarmen no ha muerto, la ha asesinado este sistema que nos falla a la clase trabajadora y obrera", reivindica Joel. Nos cuentan que van a seguir acampados, pese a que los últimos días han sido complicados por los efectos que han tenido las fuertes lluvias.