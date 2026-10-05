Acampados por una vivienda digna continuarán en Sevilla luchando "pacíficamente"

Sevilla, 5 de octubre de 2026. La acampada instalada desde el pasado lunes en la capital andaluza contra los desahucios y en favor de una vivienda digna, organizada por el Sindicato de Inquilinas de Sevilla, permanecerá convocada hasta valorar la situación tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y convocar elecciones. No obstante, uno de los participantes, Alejandro Arteaga, ha apostado por continuar con la lucha y recrudecerla desde el pacifismo si es necesario para desarrollar el activismo en materia de vivienda.