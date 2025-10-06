Ada Colau y Jordi Coronas llegan a Barcelona denunciando "maltrato" por parte de Israel

La excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC en el Ayuntamiento Jordi Coronas ya están en Barcelona, tras ser deportados por Israel después de haber formado parte de la Flotilla que intentaba llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria. En el aeropuerto han recibido una calurosa bienvenida, entre familiares, amigos y miembros de Comuns y ERC. Sus primeras palabras han sido para condenar el genocidio del pueblo Palestino y para denunciar el "maltrato y trato denigrante" recibido por parte del Gobierno de Israel.(Fuente: Comuns, Ada Colao, Flotilla, Europa Press)