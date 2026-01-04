Trabajo reunirá el próximo 7 de enero a los agentes sociales para la subida del SMI de 2026

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Díaz ha presentado la nueva herramienta para dar ma - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para el próximo miércoles, 7 de enero, a las 09.00 horas, a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que tendrá carácter retroactivo, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

La cartera que encabeza Yolanda Díaz mantuvo un primer encuentro en diciembre con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que sirvió para conocer qué margen había para el acuerdo tripartito y tras el cuál, según informaron fuentes de Trabajo, llevarían a los agentes sociales una propuesta de subida del SMI de este año, que previsiblemente no estará sometido a tributación.

Para la determinación de la cuantía del SMI de este año, Trabajo tendrá de nuevo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos, que han sugerido un aumento del 3,1% si el salario mínimo sigue sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasa a tributar.

Estos porcentajes recomendados por los expertos supondrían incrementar el SMI para este año en 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o elevarlo en 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

De momento, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha arrancado el año en la misma cuantía con la que acabó 2025, esto es, 1.184 euros al mes por catorce pagas.

La comisión de expertos, de la que forman parte miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos, se constituyó en enero de 2021 para determinar a qué ritmo debía subir el SMI para representar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Para la subida de este año, se le encargó a este comité que propusiera dos cifras, una con tributación en el IRPF y otra sin él.

Dado que el Ministerio de Hacienda se ha mostrado abierto a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida que experimentará el salario mínimo interprofesional y que Trabajo es partidario de que quede exento de tributación, lo más probable es que el punto de partida para la negociación con los agentes sociales sea el 3,1%, es decir, el porcentaje que han recomendado los expertos para el caso de que el SMI no tribute.

PROPUESTA DE LOS SINDICATOS Y LA PATRONAL

Esta posición choca con la de los sindicatos, que quieren que el SMI empiece a tributar. Por eso, han propuesto una subida inicial del SMI del 7,5% para 2026, hasta los 1.273 euros al mes que, en términos netos, una vez hecho el pago fiscal, se traduciría en un alza del 2,7%, hasta los 1.216 euros netos al mes. No obstante, se han mostrado dispuestos a rehacer su propuesta tras conocerse el informe de los expertos.

Por su parte, los empresarios, que también quieren que el SMI tribute, han planteado un alza de hasta el 1,5% para este año, hasta los 1.202 euros brutos al mes, condicionando esta subida al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores.

PRINCIPAL ESCOLLO: LAS REGLAS DE ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

La intención del Ministerio de Trabajo es aprobar por separado, pero como parte de un acuerdo global, la subida del SMI, por un lado, y la reforma de las reglas de absorción, por otro, transponiendo de esta manera al ordenamiento jurídico español la directiva europea de salarios mínimos.

En este último punto es donde está el principal caballo de batalla en esta negociación, ya que Trabajo y las organizaciones sindicales quieren sacar adelante la reforma de las reglas de absorción para evitar que los pluses y complementos salariales absorban la subida del SMI, algo que desde la CEOE rechazan.

LAS ÚLTIMAS SUBIDAS DEL SMI, PACTADAS SÓLO CON LOS SINDICATOS

Por el momento, el acuerdo global se presenta complicado. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha afirmado que espera que esta materia esté cerrada antes del próximo 15 de enero y que la subida del SMI a aplicar sea del 4,7%, es decir, con tributación en el IRPF.

En los últimos años, Trabajo no ha logrado un acuerdo conjunto que incluyera a la CEOE para subir el SMI y ha pactado sólo con los sindicatos.

El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, subir el SMI en un 4,4%, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2025 se pactó en solitario con los sindicatos por quinto año consecutivo.

La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, solo a realizar consultas, pero suele tratar de llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios.