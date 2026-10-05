Adelante Andalucía se presenta como "el voto útil contra la derecha" el 29N

Sevilla, 5 de octubre de 2026. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que su formación se presentará en solitario a las elecciones generales convocadas el próximo 29 de noviembre. El parlamentario andaluz ha defendido que son "la mejor forma de quitarle escaños a las derechas" y se ha marcado como objetivo que "haya más diputados de izquierdas que representen a Andalucía en el Congreso" y que "no gobierne la derecha y la extrema derecha". (Fuente: Adelante Andalucía)