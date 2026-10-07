Adelante busca superar resultados con su proyecto de "andalucismo soberanista de izquierda"

Sevilla, 7 de octubre de 2026. Adelante Andalucía ha incidido en defender este miércoles su "proyecto propio" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, a las que concurrirá con la aspiración de "superar" los resultados conseguidos en los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo --en los que cuadriplicaron el número de escaños en el Parlamento andaluz, pasando de dos a ocho--, y con el convencimiento de que el "andalucismo soberanista de izquierda" al que representa tendrá así diputados en el Congreso tras dicha cita con las urnas.