Adolfo Domínguez estudia crecer en Latinoamérica y espera dividendos "lo antes posible"

Adolfo Domínguez estudia entrar en "algunos países nuevos" en Latinoamérica y constata que crecer en Estados Unidos no está "muy fácil" ya que "no se está poniendo muy atractiva". Por su parte, confía en poder "entrar en una época" de reparto de dividendos "lo antes posible".Así se ha pronunciado en rueda de prensa la actual presidenta ejecutiva de la firma de moda Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, quien, a preguntas sobre otros espacios de expansión, ha indicado que la compañía tiene sobre la mesa "proyectos todas las semanas", si bien no acostumbra "a decir cuáles antes de tiempo".(Fuente: Adolfo Domínguez)