Aena eleva su beneficio un 10,8% hasta septiembre y Ferrovial lo fija en 848 millones de euros

Madrid, 28 de octubre de 2026. El gestor aeroportuario Aena cerró los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 1.796 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía al publicar sus cuentas trimestrales. Por su parte, Ferrovial obtuvo un beneficio operativo de 848 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un retroceso del 12% respecto a los 966 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de las mayores plusvalías obtenidas el año pasado por la venta de activos. (Fuente: Europa Press/Ferrovial)